Рейтинг@Mail.ru
Песков иронично отреагировал на угрозы Зеленского Орбану - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/peskov-2078947638.html
Песков иронично отреагировал на угрозы Зеленского Орбану
Песков иронично отреагировал на угрозы Зеленского Орбану - РИА Новости, 06.03.2026
Песков иронично отреагировал на угрозы Зеленского Орбану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:04:00+03:00
2026-03-06T11:04:00+03:00
в мире
венгрия
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
виктор орбан
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260305/orban-2078870294.html
венгрия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, виктор орбан, нато, вооруженные силы украины, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Песков иронично отреагировал на угрозы Зеленского Орбану

Песков отреагировал на угрозы Зеленского Орбану шуткой про пятую статью НАТО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что впору применять 5 статью устава НАТО о коллективной обороне.
"Пора применять пятую статью НАТО", - в шутку сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, говоря об угрозах Зеленского.
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Орбан завил, что Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой нефтепровода "Дружба" и победит Киев силой.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Касаются не меня". Орбан ответил на угрозы Зеленского
5 марта, 22:30
 
В миреВенгрияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВиктор ОрбанНАТОВооруженные силы УкраиныЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала