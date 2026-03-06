https://ria.ru/20260306/period-2079037866.html
Моор: отопительный сезон в Тюменской области проходит штатно
Моор: отопительный сезон в Тюменской области проходит штатно - РИА Новости, 06.03.2026
Моор: отопительный сезон в Тюменской области проходит штатно
Отопительный период в Тюменской области проходит в штатном режиме, заявил губернатор Александр Моор. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:16:00+03:00
2026-03-06T15:16:00+03:00
2026-03-06T15:16:00+03:00
тюменская область
происшествия
тюменская область
россия
александр моор
марат хуснуллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818643562_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_a6c1458ed51ed75ace94df7389a6d8e1.jpg
https://ria.ru/20260227/tyumen-2077226540.html
тюменская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818643562_2:0:890:666_1920x0_80_0_0_133cfaa689eacb8705466d3a00b9c5f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область, россия, александр моор, марат хуснуллин
Тюменская область, Происшествия, Тюменская область, Россия, Александр Моор, Марат Хуснуллин
Моор: отопительный сезон в Тюменской области проходит штатно
Моор заявил, что отопительный период в Тюменской области проходит штатно
ТЮМЕНЬ, 6 мар - РИА Новости. Отопительный период в Тюменской области проходит в штатном режиме, заявил губернатор Александр Моор.
"Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В Тюменской области отопительный период проходит в штатном режиме, крупных инцидентов не зафиксировано, отметил Александр Моор", - сообщает информационный центр правительства региона.
На заседании обсуждались вопросы прохождения отопительного периода и модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Марат Хуснуллин подчеркнул, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" предстоит кардинально повысить качество и надежность коммунальных услуг.
В информцентре правительства Тюменской области отметили, что в регионе благодаря замене инженерных сетей количество аварий и инцидентов в 2025 году снизилось почти на девять процентов по сравнению с предыдущим годом и почти на 15 процентов по сравнению с 2021 годом. Для оперативного устранения нештатных ситуаций в Тюменской области сформировано 210 аварийных бригад, в состав которых входит около 900 специалистов и 339 единиц техники. Есть все необходимые аварийно-технические запасы материалов и оборудования.