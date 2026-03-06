Моор: отопительный сезон в Тюменской области проходит штатно

В информцентре правительства Тюменской области отметили, что в регионе благодаря замене инженерных сетей количество аварий и инцидентов в 2025 году снизилось почти на девять процентов по сравнению с предыдущим годом и почти на 15 процентов по сравнению с 2021 годом. Для оперативного устранения нештатных ситуаций в Тюменской области сформировано 210 аварийных бригад, в состав которых входит около 900 специалистов и 339 единиц техники. Есть все необходимые аварийно-технические запасы материалов и оборудования.