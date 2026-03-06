Рейтинг@Mail.ru
16:03 06.03.2026
Эксперт рассказал о ситуации с поставками иранских овощей в Россию
Эксперт рассказал о ситуации с поставками иранских овощей в Россию
События вокруг Ирана влияют на ситуацию на российском рынке сладкого перца, поскольку ожидаются как минимум краткосрочные перебои с поставками из этой страны,... РИА Новости, 06.03.2026
экономика, иран, россия
Экономика, Иран, Россия
Перец. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. События вокруг Ирана влияют на ситуацию на российском рынке сладкого перца, поскольку ожидаются как минимум краткосрочные перебои с поставками из этой страны, сообщил генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" Алексей Плугов.
"В отношении приостановления поставок наибольшие опасения вызывает ситуация на рынке свежего перца. Иран в зимний и весенний периоды во многом формирует российский рынок данного овоща. Последние данные недоступны, но по сведениям иранской статистики в ретроспективе, Тегеран в последние годы отгружал в РФ от 49 до 114 тысяч тонн свежего перца", - сказал Плугов "Парламентской газете".
Болгарский перец - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Диетолог рассказал, кому нельзя есть болгарский перец
4 июля 2024, 02:55
Он отметил, что такой объем России никто не сможет быстро поставить. "Перцы не выращивают просто так - объемы, идущие на экспорт, заранее, перед тем, как их вырастить, оговариваются контрактами", - добавил эксперт.
По словам Плугова, потенциальные поставщики пока не торопятся расширять свои мощности. Он подчеркнул, что существуют риски, так как никто не знает, будут ли в итоге перебои с поставками иранской продукции, и если да, то как долго они продлятся.
"Третья страна может вырастить овощи - а через две недели конфликт закончится, и ввоз из Ирана будет таким же, как и ранее", - считает эксперт.
Зимой из Ирана в Россию также поставляется много баклажанов и кабачков.
Овощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Минсельхозе рассказали о снижении цен на овощи
11 февраля, 19:34
Плугов рассказал, что отечественные производители обычно начинают поставлять данные овощи покупателям гораздо позже, и предложение перца, кабачков и баклажанов в серьезных объемах появится на рынке только в июне.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Почему война против Ирана гораздо опаснее для России, чем это кажется
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаИранРоссия
 
 
