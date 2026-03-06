Рейтинг@Mail.ru
05:34 06.03.2026
Пентагон заявил об угрозе от ИИ-компании Anthropic
в мире
сша
иран
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://ria.ru/20260305/anthropic-2078638897.html
https://ria.ru/20260226/pentagon-2076968696.html
сша
иран
в мире, сша, иран, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пентагон официально уведомил руководство Anthropic, компании-разработчика ИИ, что считает ее угрозой для цепочки поставок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства.
"Министерство обороны официально уведомило руководство Anthropic о том, что компания и ее продукция считаются угрозой для цепочки поставок, и это решение вступает в силу немедленно", - заявил агентству представитель ведомства.
Компания Anthropic возобновила переговоры с Пентагоном, пишут СМИ
Вчера, 06:12
Вчера, 06:12
Включение компании в список риска означает, что использование ее продуктов или услуг создает уязвимости, которые могут нарушить, подорвать или скомпрометировать военные операции и национальную безопасность США.
Источник сообщил, что, несмотря на заявление, ИИ-модель Claude от Anthropic по-прежнему активно используется американскими военными в операции против Ирана.
Глава компании Дарио Амодей уже заявил, что считает решение незаконным и обратится в суд.
Пентагон потребовал от Anthropic неограниченный доступ к ИИ
26 февраля, 18:34
26 февраля, 18:34
 
