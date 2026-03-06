Пентагон заявил об угрозе от ИИ-компании Anthropic

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пентагон официально уведомил руководство Anthropic, компании-разработчика ИИ, что считает ее угрозой для цепочки поставок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства.
"Министерство обороны официально уведомило руководство Anthropic о том, что компания и ее продукция считаются угрозой для цепочки поставок, и это решение вступает в силу немедленно", - заявил агентству представитель ведомства.
Включение компании в список риска означает, что использование ее продуктов или услуг создает уязвимости, которые могут нарушить, подорвать или скомпрометировать военные операции и национальную безопасность США.
Источник сообщил, что, несмотря на заявление, ИИ-модель Claude от Anthropic по-прежнему активно используется американскими военными в операции против Ирана.
Глава компании Дарио Амодей уже заявил, что считает решение незаконным и обратится в суд.
Пентагон потребовал от Anthropic неограниченный доступ к ИИ
26 февраля, 18:34