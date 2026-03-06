Пентагон попросит миллиарды на восполнение ракетного арсенала, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Пентагон экстренно запрашивает у конгресса миллиарды долларов на восполнение ракетного арсенала, при этом первые четыре дня операции "Эпическая ярость" против Ирана уже обошлись бюджету США примерно в 11 миллиардов долларов, сообщает газета Wall Street Journal.
"Представители Пентагона разрабатывают планы по восполнению запасов американских боеприпасов, израсходованных в ходе боевых действий против Ирана за прошедшие дни... Согласно анализу Элейн Маккаскер, высокопоставленного сотрудника бюджетного управления Пентагона при первой администрации Трампа, стоимость первых четырех дней ударов по Ирану оценивается почти в 11 миллиардов долларов", - говорится в статье.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что запасы боеприпасов страны среднего и большого калибра "практически неограниченны", но это все еще не тот уровень, которого ему бы хотелось.
США располагают огромными запасами оружия, заявил Трамп
3 марта, 20:11
Как сообщают американские СМИ, в пятницу в Белом доме запланирована встреча Трампа с руководителями крупнейших оборонных корпораций, включая Boeing, Lockheed Martin и RTX, для обсуждения резкого наращивания производства вооружений на фоне военной кампании против Ирана.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.