06.03.2026

Пентагон попросит миллиарды на восполнение ракетного арсенала, пишут СМИ
03:32 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/pentagon-2078897830.html
Пентагон попросит миллиарды на восполнение ракетного арсенала, пишут СМИ
Пентагон попросит миллиарды на восполнение ракетного арсенала, пишут СМИ

WSJ: Пентагон запросит 11 миллиардов долларов на восполнение ракетного арсенала

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Пентагон экстренно запрашивает у конгресса миллиарды долларов на восполнение ракетного арсенала, при этом первые четыре дня операции "Эпическая ярость" против Ирана уже обошлись бюджету США примерно в 11 миллиардов долларов, сообщает газета Wall Street Journal.
"Представители Пентагона разрабатывают планы по восполнению запасов американских боеприпасов, израсходованных в ходе боевых действий против Ирана за прошедшие дни... Согласно анализу Элейн Маккаскер, высокопоставленного сотрудника бюджетного управления Пентагона при первой администрации Трампа, стоимость первых четырех дней ударов по Ирану оценивается почти в 11 миллиардов долларов", - говорится в статье.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Конфликт на Ближнем Востоке вызвал дефицит ракет для ЗРК Patriot, пишут СМИ
Вчера, 23:58
По информации газеты, в конгрессе и оборонном секторе ожидают от Пентагона запрос на экстренное финансирование для восполнения запасов ракет Patriot, Tomahawk и систем THAAD, которые массово расходуются с момента начала совместных ударов США и Израиля.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что запасы боеприпасов страны среднего и большого калибра "практически неограниченны", но это все еще не тот уровень, которого ему бы хотелось.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США располагают огромными запасами оружия, заявил Трамп
3 марта, 20:11
Как сообщают американские СМИ, в пятницу в Белом доме запланирована встреча Трампа с руководителями крупнейших оборонных корпораций, включая Boeing, Lockheed Martin и RTX, для обсуждения резкого наращивания производства вооружений на фоне военной кампании против Ирана.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
4 марта, 08:00
 
