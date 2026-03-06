https://ria.ru/20260306/pensiya-2078900362.html
В Госдуме рассказали об эксперименте с получением пенсии в цифровых рублях
В Госдуме рассказали об эксперименте с получением пенсии в цифровых рублях
Полный переход на получение пенсии в цифровых рублях в России не планируется, это лишь альтернатива существующим возможностям ее получения, сообщил в интервью... РИА Новости, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Полный переход на получение пенсии в цифровых рублях в России не планируется, это лишь альтернатива существующим возможностям ее получения, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Пока идет эксперимент, пока все это только нарабатывается, надо смотреть, как это будет. Это некая альтернативная валюта. Но все это пока еще находится в таком режиме, в режиме старта, можно сказать. Никакого массового использования, тем более массового перехода и какого-либо навязывания этого нет и быть не должно", - сказал Нилов
По его словам, это альтернативна нынешним способам получения пенсии.
"В том числе можно же пенсию получать живыми рублями, не на карточку, а когда пенсию приносит почтальон, и такая возможность сохранена. Поэтому как альтернатива такие варианты рассматриваются, предлагаются, но никакой "обязаловки", никакого жесткого регулирования нет и быть не должно. Мы должны с уважением относиться к позициям наших граждан, тем более уже пенсионного возраста, к их цифровой грамотности, к их привычкам, к имеющимся стереотипам", - подчеркнул депутат.
Парламентарий отметил, что позитивно относится к любым современным и прогрессивным процессам, но при этом считает необходимым уважать позицию, мнение и желания представителей старшего поколения.