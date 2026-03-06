Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали об эксперименте с получением пенсии в цифровых рублях - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/pensiya-2078900362.html
В Госдуме рассказали об эксперименте с получением пенсии в цифровых рублях
В Госдуме рассказали об эксперименте с получением пенсии в цифровых рублях - РИА Новости, 06.03.2026
В Госдуме рассказали об эксперименте с получением пенсии в цифровых рублях
Полный переход на получение пенсии в цифровых рублях в России не планируется, это лишь альтернатива существующим возможностям ее получения, сообщил в интервью... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T04:12:00+03:00
2026-03-06T04:12:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585900_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_1a3c0ec621c344d4942ec6bf5db5036b.jpg
https://ria.ru/20260305/nabiullina-2078724993.html
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076636034.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0e3f421ac3a26e4efdf53fb735d2d03e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, пенсия
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Пенсия
В Госдуме рассказали об эксперименте с получением пенсии в цифровых рублях

РИА Новости: Нилов заявил, что перехода на пенсию в цифровых рублях не будет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБанкомат Сбербанка
Банкомат Сбербанка - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Банкомат Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Полный переход на получение пенсии в цифровых рублях в России не планируется, это лишь альтернатива существующим возможностям ее получения, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Пока идет эксперимент, пока все это только нарабатывается, надо смотреть, как это будет. Это некая альтернативная валюта. Но все это пока еще находится в таком режиме, в режиме старта, можно сказать. Никакого массового использования, тем более массового перехода и какого-либо навязывания этого нет и быть не должно", - сказал Нилов.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Набиуллина рассказала о запуске цифрового рубля в массовое обращение
Вчера, 13:38
По его словам, это альтернативна нынешним способам получения пенсии.
"В том числе можно же пенсию получать живыми рублями, не на карточку, а когда пенсию приносит почтальон, и такая возможность сохранена. Поэтому как альтернатива такие варианты рассматриваются, предлагаются, но никакой "обязаловки", никакого жесткого регулирования нет и быть не должно. Мы должны с уважением относиться к позициям наших граждан, тем более уже пенсионного возраста, к их цифровой грамотности, к их привычкам, к имеющимся стереотипам", - подчеркнул депутат.
Парламентарий отметил, что позитивно относится к любым современным и прогрессивным процессам, но при этом считает необходимым уважать позицию, мнение и желания представителей старшего поколения.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал о тестировании цифрового рубля
25 февраля, 13:52
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала