Ученый допустил высокий уровень рек из-за снежной зимы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Рекордные зимние снегопады приведут к высокому уровню воды в Волге и других реках, но критических подтоплений быть не должно, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

Ученый отметил, что минувшая зима побила рекорды по количеству выпавшего снега - его было в два раза больше, чем обычно.

"Я считаю, что примерно 20 марта, то есть в третьей декаде марта, начнется активное снеготаяние. Ждать глобальных подтоплений не стоит, и глобальных ущербов не будет. Но высокий уровень воды будет в этом году - это однозначно. То есть поймы рек, луга будут водой покрыты", - заявил Любов.

По его словам, для экстремальных подтоплений должны совпасть несколько факторов.

"Это должно быть очень резкое потепление, чтобы днем и ночью температуры сохранялись положительными. А если еще дожди пойдут, то при таком сценарии может быть очень высокий подъем воды. Но если будет днем плюс, ночью минус, как бывает часто у нас весной - днем тепло, ночью подмораживает, то снег будет более равномерно таять", - рассказал ученый.

Он отметил, что в этом году почва слабо промерзла и она будет часть влаги брать на себя.

"Это тоже, так сказать, разрядит паводковую обстановку", - сказал Любов.

Между тем он не исключил и другой сценарий.