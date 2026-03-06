Рейтинг@Mail.ru
Ученый допустил высокий уровень рек из-за снежной зимы - РИА Новости, 06.03.2026
03:03 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/pavodok-2078894961.html
Ученый допустил высокий уровень рек из-за снежной зимы
Ученый допустил высокий уровень рек из-за снежной зимы - РИА Новости, 06.03.2026
Ученый допустил высокий уровень рек из-за снежной зимы
2026-03-06T03:03:00+03:00
2026-03-06T03:03:00+03:00
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Рекордный снегопад
Рекордный снегопад
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Рекордный снегопад. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Рекордные зимние снегопады приведут к высокому уровню воды в Волге и других реках, но критических подтоплений быть не должно, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.
Ученый отметил, что минувшая зима побила рекорды по количеству выпавшего снега - его было в два раза больше, чем обычно.
Уборка снега
Ученый назвал регион, в который в марте вернется зима
4 марта, 03:31
"Я считаю, что примерно 20 марта, то есть в третьей декаде марта, начнется активное снеготаяние. Ждать глобальных подтоплений не стоит, и глобальных ущербов не будет. Но высокий уровень воды будет в этом году - это однозначно. То есть поймы рек, луга будут водой покрыты", - заявил Любов.
По его словам, для экстремальных подтоплений должны совпасть несколько факторов.
"Это должно быть очень резкое потепление, чтобы днем и ночью температуры сохранялись положительными. А если еще дожди пойдут, то при таком сценарии может быть очень высокий подъем воды. Но если будет днем плюс, ночью минус, как бывает часто у нас весной - днем тепло, ночью подмораживает, то снег будет более равномерно таять", - рассказал ученый.
Он отметил, что в этом году почва слабо промерзла и она будет часть влаги брать на себя.
Люди во время снегопада
Ученый назвал регион, в котором установлен полувековой рекорд по снегу
3 марта, 06:30
"Это тоже, так сказать, разрядит паводковую обстановку", - сказал Любов.
Между тем он не исключил и другой сценарий.
"Более редко, но может быть так, что резко потеплеет и днем, и ночью. И тогда за несколько дней все может растаять... В любом случае, будет достаточно высокий уровень воды. Такая масса снега, безусловно, даст много воды, но чего-то сверхкритического, я думаю, не должно произойти", - резюмировал ученый.
Люди у Ростокинского акведука в Москве
Ученый рассказал, к чему может привести снежная зима в Москве
7 февраля, 09:30
 
