Задержанному в Таиланде россиянину грозит до 15 лет тюрьмы

БАНГКОК, 6 мар – РИА Новости. Россиянину, задержанному в Паттайе по подозрению в организации производства по переработке марихуаны и сбыте готовой продукции, по законодательству Таиланда может грозить от 2 до 15 лет тюремного заключения, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив соответствующие статьи законодательства страны.

Ранее сообщалось со ссылкой на заявление для СМИ управления иммиграционной полиции провинции Чонбури , что в курортном городе Паттайя задержан 27-летний россиянин по подозрению в организации на дому нелегального производства по переработке и фасовке марихуаны с целью продажи. В доме, который снимал россиянин, полиция обнаружила 48 больших пластиковых пакетов с марихуаной, сушильный шкаф, холодильник, запас упаковочных пакетов и другое оборудование, необходимое для производства и продажи марихуаны.

В заявлении иммиграционной полиции говорится, что задержанный россиянин передан уголовной полиции Паттайи и ему готовятся предъявить предварительное обвинение в производстве, переработке и сбыте контролируемых законом лекарственных трав и препаратов из них без разрешения властей и в нарушение закона о традиционной тайской медицине, а также обвинение в незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда без разрешения властей и в нарушение закона об иностранном предпринимательстве и таиландского кодекса законов о труде.

По второму обвинению задержанному могут грозить только штраф и депортация, так как в 2018 году были внесены изменения в закон о предпринимательской деятельности иностранцев и в кодекс законов о труде Таиланда, а также в иммиграционное законодательство, облегчившие наказание за первый эпизод нелегальной работы и бизнеса без соответствующих разрешений. Ранее эти правонарушения наказывались тюремным сроком до 1 года, штрафом и депортацией, сейчас за нелегальную работу и бизнес при первом задержании к тюремным срокам не приговаривают, зато рецидив влечет за собой тюремное заключение сроком до 3 лет.

По первому обвинению, связанному с нелегальной переработкой марихуаны, задержанный россиянин может получить от 2 до 15 лет тюрьмы и денежный штраф от 200 тысяч до полутора миллионов таиландских бат (от 6,3 до 47 тысяч долларов), так как строгость приговора будет зависеть от количества конфискованной марихуаны и процента содержания в ней активных веществ.

Если по закону о традиционной тайской медицине за переработку контролируемых лекарственных трав без государственной лицензии нарушителю может грозить до 1 года тюрьмы, то в случае, если анализ конфискованной марихуаны покажет наличие более высокого, чем максимально разрешенные для легальной медицинской марихуаны 0,2% активных веществ, то продукция, произведенная россиянином, сразу перейдет в категорию наркотиков, и тогда ему будет грозить от 2 до 15 лет тюрьмы и упомянутый выше штраф.

В переданном в пятницу сюжете радиостанции полицейских и дорожных новостей Таиланда FM 91 Traffic Pro, рассказывающем о задержании россиянина в Паттайе, говорится, что конфискованные у него 48 полных пакетов содержали "21,9 килограмма премиальных сортов марихуаны общей стоимостью до 35 тысяч долларов". Премиальные сорта марихуаны обычно могут содержать значительно большую долю активных веществ, чем 0,2%. Если анализ покажет превышение легальной нормы, то 21,9 килограмма моментально превратятся в производство и хранение с целью сбыта наркотических веществ в особо крупном размере, и приговор может быть самым суровым.

В радиосюжете также говорится, что 27-летний россиянин якобы признался на первом допросе в том, что курит марихуану с 12-летнего возраста, а в более зрелые годы стал изучать марихуану серьезно и организовал свое производство "на научной основе, работая с лучшими сортами и применяя передовые технологии".