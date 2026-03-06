Почти 50 человек покинули парковку московского ТРЦ из-за опасного предмета

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Около 50 человек самостоятельно покинули подземную парковку торгово-развлекательного центра "Щелковский" на востоке Москвы после обнаружения подозрительного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Подозрительный предмет был найден на подземной парковке ТРЦ "Щелковский" по адресу: Щёлковское шоссе, дом 75. На место происшествия были вызваны саперы.