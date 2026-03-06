Рейтинг@Mail.ru
15:44 06.03.2026
Почти 50 человек покинули парковку московского ТРЦ из-за опасного предмета
Почти 50 человек покинули парковку московского ТРЦ из-за опасного предмета
Около 50 человек самостоятельно покинули подземную парковку торгово-развлекательного центра "Щелковский" на востоке Москвы после обнаружения подозрительного... РИА Новости, 06.03.2026
Почти 50 человек покинули парковку московского ТРЦ из-за опасного предмета

РИА Новости: около 50 машин покинули подземную парковку ТРЦ Щелковский в Москве

© Fotolia / Igor MojzesПодземная парковка
© Fotolia / Igor Mojzes
Подземная парковка. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Около 50 человек самостоятельно покинули подземную парковку торгово-развлекательного центра "Щелковский" на востоке Москвы после обнаружения подозрительного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Подозрительный предмет был найден на подземной парковке ТРЦ "Щелковский" по адресу: Щёлковское шоссе, дом 75. На место происшествия были вызваны саперы.
"До прибытия специалистов оперативных служб подземную парковку ТРЦ самостоятельно покинули около 50 человек", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что саперы продолжают проверку подозрительного предмета.
