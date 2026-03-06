Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдут праздничные мероприятия

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ 7-9 марта запланирована праздничная программа, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Приуроченная к Международному женскому дню специальная программа включает экскурсии, викторины, световые шоу. В частности, во время экскурсии "Женский вклад в развитие столицы" посетители павильона узнают о женщинах, повлиявших на историю Москвы: инженерах, скульпторах, меценатках и деятельницах искусства. Экскурсии состоятся 7, 8 и 9 марта в 12.10, 15.10 и 18.10, уточняется в сообщении департамента градостроительной политики.

"Мы подготовили программу, которая не только знакомит гостей с историей Москвы, но и обращает внимание на вклад женщин в развитие города. Через рассказы о конкретных проектах и событиях посетители смогут по-новому взглянуть на знакомые районы и архитектурные решения. Мы предусмотрели разные форматы, чтобы каждый гость смог выбрать то, что ему ближе, и провести праздничные дни в теплой и вдохновляющей атмосфере", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градполитики.

Кроме того, 8 марта художники будут рисовать портреты посетительниц павильона. Для детей в тот же день пройдет мастер-класс по созданию цветов из декоративных материалов, указывается в сообщении. Также, добавляется в нем, каждые полчаса с 11.00 до 19.30 посетители павильона "Макет Москвы" смогут увидеть светотехнические представления.