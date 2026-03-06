Рейтинг@Mail.ru
10:03 06.03.2026
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдут праздничные мероприятия
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдут праздничные мероприятия

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ 7-9 марта запланирована праздничная программа, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Приуроченная к Международному женскому дню специальная программа включает экскурсии, викторины, световые шоу. В частности, во время экскурсии "Женский вклад в развитие столицы" посетители павильона узнают о женщинах, повлиявших на историю Москвы: инженерах, скульпторах, меценатках и деятельницах искусства. Экскурсии состоятся 7, 8 и 9 марта в 12.10, 15.10 и 18.10, уточняется в сообщении департамента градостроительной политики.
"Мы подготовили программу, которая не только знакомит гостей с историей Москвы, но и обращает внимание на вклад женщин в развитие города. Через рассказы о конкретных проектах и событиях посетители смогут по-новому взглянуть на знакомые районы и архитектурные решения. Мы предусмотрели разные форматы, чтобы каждый гость смог выбрать то, что ему ближе, и провести праздничные дни в теплой и вдохновляющей атмосфере", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градполитики.
Кроме того, 8 марта художники будут рисовать портреты посетительниц павильона. Для детей в тот же день пройдет мастер-класс по созданию цветов из декоративных материалов, указывается в сообщении. Также, добавляется в нем, каждые полчаса с 11.00 до 19.30 посетители павильона "Макет Москвы" смогут увидеть светотехнические представления.
Как отмечается в сообщении, Москва продолжает развиваться, в частности, происходит масштабное обновление жилой застройки в рамках программы реновации. Утвержденная в 2017 году программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. По итогам 2025 года программа реновации выполнена более чем на 25%, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 7,9 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.
Овчинский: в Рязанском районе началось строительство дома по реновации
5 марта, 07:10
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
