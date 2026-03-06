Рейтинг@Mail.ru
"Это шок". В Британии забили тревогу из-за последствий ударов по Ирану
06.03.2026
"Это шок". В Британии забили тревогу из-за последствий ударов по Ирану
Возможное полное перекрытие Ормузского пролива скажется разрушительно на всей мировой экономике, предупредил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х. РИА Новости, 06.03.2026
"Это шок". В Британии забили тревогу из-за последствий ударов по Ирану

Фергюсон: ущерб в случае закрытия Ормузского пролива понесет весь мир

© REUTERS / Amr AlfikyСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Возможное полное перекрытие Ормузского пролива скажется разрушительно на всей мировой экономике, предупредил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х.
"Это не просто региональный сбой. Это глобальный экономический шок, формирующийся в режиме реального времени. <…> Когда движение в Ормузском проливе замедляется, это чувствует весь мир", — заявил он.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
4 марта, 10:54
По словам политика, если Ормузский пролив фактически закроется, пусть даже временно, "мировая энергетическая система войдет в кризисное состояние".
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран пока не собирается закрывать Ормузский пролив, однако будет рассматривать все возможные варианты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте. 6 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран нанес удары по американским базам в Кувейте
Вчера, 13:40
 
