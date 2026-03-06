Экс-главу личной охраны Орбана внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бывший глава личной охраны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, директор "Центра по борьбе с терроризмом" Янош Хайду внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
"Миротворец" обвиняет Хайду в якобы соучастии в похищении граждан Украины, хищении госсредств и спецтехники Украины, а также в разжигании межнациональной и межгосударственной вражды.
Орбан раскрыл новый план Украины
22 февраля, 08:37
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило ранее в пятницу, что задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, венгерские власти требуют от Украины объяснений в связи с перевозкой наличной валюты через венгерскую территорию, они также проведут собственное расследование инцидента.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.