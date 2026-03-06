https://ria.ru/20260306/orban-2078961587.html
Орбан заявил, что его не напугать угрозами Зеленского
Орбан заявил, что его не напугать угрозами Зеленского - РИА Новости, 06.03.2026
Орбан заявил, что его не напугать угрозами Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его не напугать шантажом и угрозами Владимира Зеленского. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:48:00+03:00
в мире
венгрия
украина
россия
виктор орбан
владимир зеленский
вооруженные силы украины
евросоюз
2026
Орбан заявил, что его не напугать угрозами Зеленского
Орбан заявил, что его нельзя напугать шантажом и угрозами Зеленского