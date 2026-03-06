Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что его не напугать угрозами Зеленского - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/orban-2078961587.html
Орбан заявил, что его не напугать угрозами Зеленского
Орбан заявил, что его не напугать угрозами Зеленского - РИА Новости, 06.03.2026
Орбан заявил, что его не напугать угрозами Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его не напугать шантажом и угрозами Владимира Зеленского. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:48:00+03:00
2026-03-06T11:48:00+03:00
в мире
венгрия
украина
россия
виктор орбан
владимир зеленский
вооруженные силы украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074703641_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_bb00c2fc175b79ef9534525e12d4d1e3.jpg
https://ria.ru/20260306/zelenskij-2078949965.html
венгрия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074703641_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_73ef0a100cb9aeec17f5ae66b9f0ae52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, россия, виктор орбан, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Орбан заявил, что его не напугать угрозами Зеленского

Орбан заявил, что его нельзя напугать шантажом и угрозами Зеленского

© REUTERS / Bernadett SzaboПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его не напугать шантажом и угрозами Владимира Зеленского.
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
«
"Украинский президент шантажирует и угрожает, потому что хочет видеть во главе Венгрии проукраинское правительство и дружественного Украине премьера. А я просто стою на пути. Но меня нельзя напугать шантажом и угрозами. Я всегда буду отстаивать интересы Венгрии и венгров", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Экс-депутат Рады объяснил нападки Зеленского на Орбана
Вчера, 11:10
 
В миреВенгрияУкраинаРоссияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала