Орбан назвал блокировку "Дружбы" Украиной актом государственного бандитизма
Украина совершает акт "государственного бандитизма", блокируя нефтепровод " Дружба", поскольку Киев нарушает международные контрактные обязательства по транзиту РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:03:00+03:00
2026-03-06T10:03:00+03:00
2026-03-06T10:10:00+03:00
Орбан: блокировкой "Дружбы" Киев нарушает контрактные обязательства