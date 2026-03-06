Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал блокировку "Дружбы" Украиной актом государственного бандитизма - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 06.03.2026 (обновлено: 10:10 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/orban-2078931409.html
Орбан назвал блокировку "Дружбы" Украиной актом государственного бандитизма
Орбан назвал блокировку "Дружбы" Украиной актом государственного бандитизма - РИА Новости, 06.03.2026
Орбан назвал блокировку "Дружбы" Украиной актом государственного бандитизма
Украина совершает акт "государственного бандитизма", блокируя нефтепровод " Дружба", поскольку Киев нарушает международные контрактные обязательства по транзиту РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:03:00+03:00
2026-03-06T10:10:00+03:00
киев
виктор орбан
венгрия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912398_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_b93ffaa9325037b39459668739b6b3f9.jpg
https://ria.ru/20260306/orban-2078931149.html
киев
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912398_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_e29e14c2f837ffc09e2c242afafc2b61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, виктор орбан, венгрия, украина
Киев, Виктор Орбан, Венгрия, Украина
Орбан назвал блокировку "Дружбы" Украиной актом государственного бандитизма

Орбан: блокировкой "Дружбы" Киев нарушает контрактные обязательства

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Украина совершает акт "государственного бандитизма", блокируя нефтепровод " Дружба", поскольку Киев нарушает международные контрактные обязательства по транзиту российской нефти, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Украина взяла на себя обязательство по международному договору. Это бандитское поведение: они берут на себя международное обязательство по международному договору, а затем не выполняют его, чтобы шантажировать Венгрию. Это государственный бандитизм - то, что происходит сегодня, и мы должны найти на это правильные ответы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Орбан ответил на угрозы Зеленского
Вчера, 10:03
 
КиевВиктор ОрбанВенгрияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала