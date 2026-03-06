https://ria.ru/20260306/orban-2078931149.html
Орбан ответил на угрозы Зеленского
Орбан ответил на угрозы Зеленского - РИА Новости, 06.03.2026
Орбан ответил на угрозы Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на угрозы Владимира Зеленского, заявив, что Венгрия не поддастся на шантаж, не пустит Украину в ЕС и не будет... РИА Новости, 06.03.2026
Орбан ответил на угрозы Зеленского
Орбан: Венгрия не пустит Украину в ЕС