10:03 06.03.2026
Орбан ответил на угрозы Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на угрозы Владимира Зеленского, заявив, что Венгрия не поддастся на шантаж, не пустит Украину в ЕС и не будет... РИА Новости, 06.03.2026
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
владимир зеленский
евросоюз
в мире, украина, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз
Премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на угрозы Владимира Зеленского, заявив, что Венгрия не поддастся на шантаж, не пустит Украину в ЕС и не будет отправлять ей деньги.
"Мы не будем давать деньги украинцам, которые они успешно вымогают у других стран ЕС, мы не будем платить и мы не допустим Украину в ЕС", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Орбан отметил, что вступление Украины в ЕС уничтожило бы "всю Венгрию, не только венгерских фермеров, но и всю венгерскую национальную экономику".
"Поэтому мы не должны лицемерно принимать требования Украины, даже если они шантажируют нас, даже если они угрожают нам более серьезными последствиями", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
5 марта, 20:06
 
В миреУкраинаВенгрияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
