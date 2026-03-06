https://ria.ru/20260306/opasnost-2079139728.html
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 06.03.2026
специальная военная операция на украине
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
волгоградская область
россия
