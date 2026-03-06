Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 06.03.2026
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 06.03.2026
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 06.03.2026
специальная военная операция на украине
Специальная военная операция на Украине
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

На территории Волгоградской области объявили беспилотную опасность

© РИА Новости / Мария Марикян
Дежурство
© РИА Новости / Мария Марикян
Дежурство. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 6 мар – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России.
"На территории Волгоградской области объявлена "Беспилотная опасность" с 21.57 6 марта 2026. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
