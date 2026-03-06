Уролог рассказал, защищает ли секс от рака простаты

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Секс полезен для мужского здоровья, но не защищает от рака простаты, пишет интернет-издание " Секс полезен для мужского здоровья, но не защищает от рака простаты, пишет интернет-издание " Лента.ру " со ссылкой на уролога Дмитрия Журавского.

"На развитие рака предстательной железы в большей степени влияют возраст, наследственность, гормональный фон, образ жизни и наличие хронических воспалений. Основным фактором риска остается возраст, поэтому регулярные обследования необходимо начинать после 45 лет", - сказал врач.

Журавский подчеркнул, что нет достоверных научных данных о том, что регулярный секс может спасти от онкологии.

"Секс полезен для мужского здоровья, однако считать его защитой от рака предстательной железы - большое заблуждение, заявил уролог", - пишет издание.