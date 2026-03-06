https://ria.ru/20260306/onkologiya-2078891431.html
Уролог рассказал, защищает ли секс от рака простаты
Секс полезен для мужского здоровья, но не защищает от рака простаты, пишет интернет-издание "Лента.ру" со ссылкой на уролога Дмитрия Журавского. РИА Новости, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
"На развитие рака предстательной железы в большей степени влияют возраст, наследственность, гормональный фон, образ жизни и наличие хронических воспалений. Основным фактором риска остается возраст, поэтому регулярные обследования необходимо начинать после 45 лет", - сказал врач.
Журавский подчеркнул, что нет достоверных научных данных о том, что регулярный секс может спасти от онкологии.
"Секс полезен для мужского здоровья, однако считать его защитой от рака предстательной железы - большое заблуждение, заявил уролог", - пишет издание.
По словам Журавского, самая эффективная мера профилактики - здоровый образ жизни и медицинский контроль. Врач рекомендовал отказаться от курения, минимизировать стресс, добавить в повседневную жизнь умеренную физическую активность и придерживаться сбалансированного питания.