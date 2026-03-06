В Раменском поймали сбежавшего оленя

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Оленя, обнаруженного в подмосковном Раменском, поймали и доставили в природный вольер, где он ранее проживал, рассказали РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области.

"Информация была передана в региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса. Управление охотнадзора взяло ситуацию на контроль. В настоящее время оленя поймали и доставили к месту проживания", - рассказали в пресс-службе ведомства.