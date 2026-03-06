Рейтинг@Mail.ru
В Раменском поймали сбежавшего оленя
13:33 06.03.2026
В Раменском поймали сбежавшего оленя
В Раменском поймали сбежавшего оленя
Оленя, обнаруженного в подмосковном Раменском, поймали и доставили в природный вольер, где он ранее проживал, рассказали РИА Новости в комитете лесного...
В Раменском поймали сбежавшего оленя

В Раменском поймали сбежавшего из природного вольера оленя

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Оленя, обнаруженного в подмосковном Раменском, поймали и доставили в природный вольер, где он ранее проживал, рассказали РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области.
По данным ведомства, в пятницу утром на территории подмосковного Раменского был обнаружен благородный олень. Ранее животное содержалось в природном вольере одним из охотпользователей недалеко от Раменского.
"Информация была передана в региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса. Управление охотнадзора взяло ситуацию на контроль. В настоящее время оленя поймали и доставили к месту проживания", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Лося, который забрел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, поймали и вернули в лес - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Гулявшего по Петербургу лося поймали и вернули в лес
31 мая 2025, 19:30
 
