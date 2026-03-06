https://ria.ru/20260306/olen-2078989767.html
В Раменском поймали сбежавшего оленя
В Раменском поймали сбежавшего оленя - РИА Новости, 06.03.2026
В Раменском поймали сбежавшего оленя
Оленя, обнаруженного в подмосковном Раменском, поймали и доставили в природный вольер, где он ранее проживал, рассказали РИА Новости в комитете лесного... РИА Новости, 06.03.2026
происшествия
раменское
московская область (подмосковье)
В Раменском поймали сбежавшего оленя
В Раменском поймали сбежавшего из природного вольера оленя