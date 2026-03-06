https://ria.ru/20260306/ogranicheniya-2079053218.html
В краснодарскому аэропорту ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.03.2026
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
