Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ рассматривают возможность заморозки иранских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/oae-2078896024.html
ОАЭ рассматривают возможность заморозки иранских активов, пишут СМИ
ОАЭ рассматривают возможность заморозки иранских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
ОАЭ рассматривают возможность заморозки иранских активов, пишут СМИ
Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность заморозки иранских активов на миллиарды долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T03:14:00+03:00
2026-03-06T03:14:00+03:00
в мире
иран
оаэ
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358351_0:147:3071:1874_1920x0_80_0_0_f7d1440a37b5f81847fb6a2f8836b9af.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078736477.html
https://ria.ru/20260303/oae-2078306225.html
иран
оаэ
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358351_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e5c27453c3153b1785f9c02e85922c5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, оаэ, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, ОАЭ, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
ОАЭ рассматривают возможность заморозки иранских активов, пишут СМИ

WSJ: ОАЭ могут заморозить иранские активы на миллиарды долларов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОтель Бурдж Аль-Араб в Дубае
Отель Бурдж Аль-Араб в Дубае - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Отель Бурдж Аль-Араб в Дубае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность заморозки иранских активов на миллиарды долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, официальные лица ОАЭ в частном порядке предупреждали Иран о возможном принятии мер.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран ударил по 20 военным целям США в Бахрейне, ОАЭ и Кувейте
Вчера, 14:07
Издание отмечает, что, если ОАЭ примут такое решение, оно значительно ограничит доступ Тегерана к иностранной валюте и глобальным торговым сетям.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
ОАЭ рассматривают возможность военного ответа на удары Ирана, пишут СМИ
3 марта, 20:33
 
В миреИранОАЭТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала