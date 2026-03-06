https://ria.ru/20260306/oae-2078896024.html
ОАЭ рассматривают возможность заморозки иранских активов, пишут СМИ
ОАЭ рассматривают возможность заморозки иранских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
ОАЭ рассматривают возможность заморозки иранских активов, пишут СМИ
Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность заморозки иранских активов на миллиарды долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T03:14:00+03:00
2026-03-06T03:14:00+03:00
2026-03-06T03:14:00+03:00
в мире
иран
оаэ
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358351_0:147:3071:1874_1920x0_80_0_0_f7d1440a37b5f81847fb6a2f8836b9af.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078736477.html
https://ria.ru/20260303/oae-2078306225.html
иран
оаэ
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358351_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e5c27453c3153b1785f9c02e85922c5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, оаэ, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, ОАЭ, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
ОАЭ рассматривают возможность заморозки иранских активов, пишут СМИ
WSJ: ОАЭ могут заморозить иранские активы на миллиарды долларов