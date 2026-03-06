Рейтинг@Mail.ru
Подростку, погибшему при обрушении здания в Нижнем Новгороде, было 13 лет - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/novgorod-2079140361.html
Подростку, погибшему при обрушении здания в Нижнем Новгороде, было 13 лет
Подростку, погибшему при обрушении здания в Нижнем Новгороде, было 13 лет - РИА Новости, 06.03.2026
Подростку, погибшему при обрушении здания в Нижнем Новгороде, было 13 лет
Подростку, погибшему при обрушении здания в Нижнем Новгороде, было 13 лет, сообщил глава города Юрий Шалабаев, добавив, что нужно выяснить, как дети оказались... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T22:19:00+03:00
2026-03-06T22:19:00+03:00
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
россия
юрий шалабаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079086075_0:61:1136:700_1920x0_80_0_0_a857885244f505fc6d096db1cf5ddf3f.jpg
https://ria.ru/20260304/mchs-2078528060.html
нижний новгород
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079086075_0:0:1136:852_1920x0_80_0_0_97c99ed00f9d01e8c64a7ba3425642a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия, юрий шалабаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, Юрий Шалабаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Подростку, погибшему при обрушении здания в Нижнем Новгороде, было 13 лет

Шалабаев: погибшему при обрушении нижегородского здания подростку было 13 лет

© Кадр видео из соцсетейСпасатели на месте обрушения нежилого здания в Нижнем Новгороде
Спасатели на месте обрушения нежилого здания в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Спасатели на месте обрушения нежилого здания в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Подростку, погибшему при обрушении здания в Нижнем Новгороде, было 13 лет, сообщил глава города Юрий Шалабаев, добавив, что нужно выяснить, как дети оказались на территории заброшенного здания.
"На улице Станционной случилась трагедия, погиб подросток, 13 лет парню, сормович (житель Сормовского района Нижнего Новгорода - ред.). Он был с друзьями в неэксплуатируемом здании, в котором произошло обрушение. На месте случившегося продолжают работать все: и район, и аварийно-спасательные отряды, и правоохранители", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что "сейчас двое других мальчишек находятся в больнице, их обследуют, поступает информация, что обошлось без серьезных последствий".
Глава города выразил соболезнования родителям погибшего ребенка и отметил, что предстоит выяснить, как дети оказались на территории заброшенного здания.
Ранее в прокуратуре Нижегородской области РИА Новости сообщили, что при обрушении заброшенного здания погиб подросток. В МЧС региона уточнили, что еще два человека пострадали. СК региона возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В мэрии рассказали, что здание на улице Станционной, где произошла трагедия, готовилось к сносу, строение не эксплуатировалось, а территория, на котором оно располагается, находится за забором.
На месте обрушения кровли цеха завода в Туле - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Тульской области при обрушении крыши завода погиб человек
4 марта, 17:06
 
ПроисшествияНижний НовгородНижегородская областьРоссияЮрий ШалабаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала