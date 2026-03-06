© Кадр видео из соцсетей Спасатели на месте обрушения нежилого здания в Нижнем Новгороде

Подростку, погибшему при обрушении здания в Нижнем Новгороде, было 13 лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Подростку, погибшему при обрушении здания в Нижнем Новгороде, было 13 лет, сообщил глава города Юрий Шалабаев, добавив, что нужно выяснить, как дети оказались на территории заброшенного здания.

"На улице Станционной случилась трагедия, погиб подросток, 13 лет парню, сормович (житель Сормовского района Нижнего Новгорода - ред.). Он был с друзьями в неэксплуатируемом здании, в котором произошло обрушение. На месте случившегося продолжают работать все: и район, и аварийно-спасательные отряды, и правоохранители", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что "сейчас двое других мальчишек находятся в больнице, их обследуют, поступает информация, что обошлось без серьезных последствий".

Глава города выразил соболезнования родителям погибшего ребенка и отметил, что предстоит выяснить, как дети оказались на территории заброшенного здания.