https://ria.ru/20260306/novgorod-2079140361.html
Подростку, погибшему при обрушении здания в Нижнем Новгороде, было 13 лет
Подростку, погибшему при обрушении здания в Нижнем Новгороде, было 13 лет - РИА Новости, 06.03.2026
Подростку, погибшему при обрушении здания в Нижнем Новгороде, было 13 лет
Подростку, погибшему при обрушении здания в Нижнем Новгороде, было 13 лет, сообщил глава города Юрий Шалабаев, добавив, что нужно выяснить, как дети оказались... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T22:19:00+03:00
2026-03-06T22:19:00+03:00
2026-03-06T22:19:00+03:00
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
россия
юрий шалабаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079086075_0:61:1136:700_1920x0_80_0_0_a857885244f505fc6d096db1cf5ddf3f.jpg
https://ria.ru/20260304/mchs-2078528060.html
нижний новгород
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079086075_0:0:1136:852_1920x0_80_0_0_97c99ed00f9d01e8c64a7ba3425642a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия, юрий шалабаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, Юрий Шалабаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Подростку, погибшему при обрушении здания в Нижнем Новгороде, было 13 лет
Шалабаев: погибшему при обрушении нижегородского здания подростку было 13 лет
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Подростку, погибшему при обрушении здания в Нижнем Новгороде, было 13 лет, сообщил глава города Юрий Шалабаев, добавив, что нужно выяснить, как дети оказались на территории заброшенного здания.
"На улице Станционной случилась трагедия, погиб подросток, 13 лет парню, сормович (житель Сормовского района Нижнего Новгорода - ред.). Он был с друзьями в неэксплуатируемом здании, в котором произошло обрушение. На месте случившегося продолжают работать все: и район, и аварийно-спасательные отряды, и правоохранители", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что "сейчас двое других мальчишек находятся в больнице, их обследуют, поступает информация, что обошлось без серьезных последствий".
Глава города выразил соболезнования родителям погибшего ребенка и отметил, что предстоит выяснить, как дети оказались на территории заброшенного здания.
Ранее в прокуратуре Нижегородской области РИА Новости сообщили, что при обрушении заброшенного здания погиб подросток. В МЧС региона уточнили, что еще два человека пострадали. СК региона возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В мэрии рассказали, что здание на улице Станционной, где произошла трагедия, готовилось к сносу, строение не эксплуатировалось, а территория, на котором оно располагается, находится за забором.