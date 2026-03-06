https://ria.ru/20260306/novgorod-2079083790.html
В Нижнем Новгороде три человека пострадали при обрушении нежилого здания
В Нижнем Новгороде три человека пострадали при обрушении нежилого здания - РИА Новости, 06.03.2026
В Нижнем Новгороде три человека пострадали при обрушении нежилого здания
Три человека пострадали при обрушении нежилого здания в Нижнем Новгороде, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:38:00+03:00
2026-03-06T17:38:00+03:00
2026-03-06T17:46:00+03:00
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079086097_0:27:1144:671_1920x0_80_0_0_1f46e71b0437199b88fa94e2c421ffbe.jpg
https://ria.ru/20260303/kreml-2078260208.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079086097_0:0:1144:858_1920x0_80_0_0_a29b5cd06cecff6916be103d1c67e955.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде три человека пострадали при обрушении нежилого здания
При обрушении здания в Сормовском районе Нижнем Новгорода пострадали трое