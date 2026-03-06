Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде три человека пострадали при обрушении нежилого здания
17:38 06.03.2026
В Нижнем Новгороде три человека пострадали при обрушении нежилого здания
В Нижнем Новгороде три человека пострадали при обрушении нежилого здания
Три человека пострадали при обрушении нежилого здания в Нижнем Новгороде, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 06.03.2026
2026
происшествия, нижний новгород, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде три человека пострадали при обрушении нежилого здания

При обрушении здания в Сормовском районе Нижнем Новгорода пострадали трое

Спасатели на месте обрушения нежилого здания в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Три человека пострадали при обрушении нежилого здания в Нижнем Новгороде, сообщает МЧС региона.
"В центр управления кризисными ситуациями поступило сообщение об обрушении кровли нежилого строения на улице Станционная в Сормовском районе Нижнего Новгорода, по предварительной информации, пострадали 3 человека", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в прокуратуре Нижегородской области сообщили РИА Новости, что при обрушении заброшенного здания погиб подросток.
Над стеной Нижегородского кремля обрушилась часть крыши
3 марта, 17:36
3 марта, 17:36
 
