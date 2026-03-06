Рейтинг@Mail.ru
Иран еще столкнется с израильской хитростью, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 06.03.2026
17:49 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/netanjahu-2079088253.html
Иран еще столкнется с израильской хитростью, заявил Нетаньяху
Иран еще столкнется с израильской хитростью, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 06.03.2026
Иран еще столкнется с израильской хитростью, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран еще столкнется с израильской "хитростью" и решимостью при продолжении конфликта на Ближнем Востоке. РИА Новости, 06.03.2026
Иран еще столкнется с израильской хитростью, заявил Нетаньяху

Нетаньяху заявил, что Иран еще столкнется с израильской хитростью и решимостью

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран еще столкнется с израильской "хитростью" и решимостью при продолжении конфликта на Ближнем Востоке.
"В нападении необходимы три вещи: решимость, инициатива и хитрость. Как враг уже заметил, у нас этого в избытке. Я говорю вам, граждане Израиля, он столкнется с этим в еще большей степени. Мы на пути к выполнению всех наших задач", - заявил премьер на месте падения иранской ракеты в городе Беэр Шева.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
"Запланированный провал". Почему нападение на Иран может погубить Трампа
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
