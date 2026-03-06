https://ria.ru/20260306/netanjahu-2079088253.html
Иран еще столкнется с израильской хитростью, заявил Нетаньяху
Иран еще столкнется с израильской хитростью, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 06.03.2026
Иран еще столкнется с израильской хитростью, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран еще столкнется с израильской "хитростью" и решимостью при продолжении конфликта на Ближнем Востоке. РИА Новости, 06.03.2026
в мире
иран
израиль
ближний восток
биньямин нетаньяху
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
ближний восток
Иран еще столкнется с израильской хитростью, заявил Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что Иран еще столкнется с израильской хитростью и решимостью