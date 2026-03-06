В США нелегалы могут потерять доступ к банковским счетам, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Нелегальные мигранты в США могут остаться без доступа к банковским счетам, если власти страны осуществят свой план обязать владельцев таких счетов предоставлять сведения о гражданстве, рассказал в интервью РИА Новости директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Судя по всему, неявное намерение администрации состоит в том, чтобы ограничить доступ нелегалов к банковской системе США", — считает Шостак.

Как сообщило в феврале издание Semafor, администрация США изучает вариант с введением правила, которое требовало бы от банков проверять у их клиентов документы о гражданстве. По данным Semafor, предполагаемые нововведения коснутся всех иностранцев, включая тех, кто уже имеет счет. Согласно сообщению, банки выражают опасение, что данная мера окажется чересчур дорогой и трудно выполнимой.

"Правительство США может, как и в прошлом, ввести ряд мер с целью закрытия счетов, принадлежащих нелегальным иммигрантам", - добавил Шостак в беседе с агентством.

Эксперт выразил уверенность в том, что подобное решение не создаст проблем для иностранцев, находящихся в США на легальных основаниях.

"При проверке клиентов банки будут выявлять иностранцев и просить их предоставить документы, на основании которых те находятся в США. Практически все держатели долгосрочных виз, включая рабочую визу H-1B, так называемую "визу талантов" O-1 и другие, вправе открывать банковские счета, не говоря уже о владельцах грин-карт", - отметил он.