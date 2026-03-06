Рейтинг@Mail.ru
Катар ожидает рост цен на нефть до 150 долларов за баррель, пишет FT - РИА Новости, 06.03.2026
13:09 06.03.2026
Катар ожидает рост цен на нефть до 150 долларов за баррель, пишет FT
Катар ожидает рост цен на нефть до 150 долларов за баррель, пишет FT
2026
Катар ожидает рост цен на нефть до 150 долларов за баррель, пишет FT

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупредил, что цены на нефть могут взлететь до 150 долларов за баррель, а на газ - почти в четыре раза на фоне ситуации в регионе, пишет издание Financial Times по итогам проведенного интервью.
"Он предсказал, что цены на нефть могут взлететь до 150 долларов за баррель через две-три недели, если танкеры и другие торговые суда не смогут проходить через Ормузский пролив... цены на газ вырастут до 40 долларов ... почти в четыре раза по сравнению с уровнем до начала (конфликта - ред.)", - пишет издание.
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Катар сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper, пишут СМИ
