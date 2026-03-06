https://ria.ru/20260306/neft-2078984357.html
Катар ожидает рост цен на нефть до 150 долларов за баррель, пишет FT
Катар ожидает рост цен на нефть до 150 долларов за баррель, пишет FT - РИА Новости, 06.03.2026
Катар ожидает рост цен на нефть до 150 долларов за баррель, пишет FT
Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупредил, что цены на нефть могут взлететь до 150 долларов за баррель, а на газ - почти в четыре раза на фоне... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T13:09:00+03:00
2026-03-06T13:09:00+03:00
2026-03-06T13:19:00+03:00
в мире
катар
ормузский пролив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049346247_475:0:2625:1209_1920x0_80_0_0_65397dea8fb77ac25f9032f11259ce67.jpg
https://ria.ru/20260306/katar-2078900859.html
катар
ормузский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049346247_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_498d37b33c85a865fa200505a43f45d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, ормузский пролив
В мире, Катар, Ормузский пролив
Катар ожидает рост цен на нефть до 150 долларов за баррель, пишет FT
FT: в Катаре предупредили, что цены на нефть могут взлететь до $150 за баррель