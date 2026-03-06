https://ria.ru/20260306/neft-2078902085.html
США разрешили Индии покупать нефть из России, загруженную до 5 марта
США разрешили Индии покупать нефть из России, загруженную до 5 марта
Выданная США лицензия, разрешающая закупку Индией нефти РФ с танкеров в море, распространяется только на продукцию, загруженную на них до 5 марта, следует из...
экономика
сша
индия
россия
скотт бессент
США разрешили Индии покупать нефть из России, загруженную до 5 марта
США разрешили Индии покупать нефть из России, загруженную на танкеры до 5 марта