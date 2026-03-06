Рейтинг@Mail.ru
США разрешили Индии покупать нефть из России, загруженную до 5 марта - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:39 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/neft-2078902085.html
США разрешили Индии покупать нефть из России, загруженную до 5 марта
США разрешили Индии покупать нефть из России, загруженную до 5 марта - РИА Новости, 06.03.2026
США разрешили Индии покупать нефть из России, загруженную до 5 марта
Выданная США лицензия, разрешающая закупку Индией нефти РФ с танкеров в море, распространяется только на продукцию, загруженную на них до 5 марта, следует из... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T04:39:00+03:00
2026-03-06T04:39:00+03:00
экономика
сша
индия
россия
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078371472_0:0:3510:2340_1920x0_80_0_0_378256a71c73ae1b0947b083bcdeb173.jpg
https://ria.ru/20260306/ssha-2078883862.html
сша
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078369899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e9bc4cddd11554c7a0ee8befb4dfb8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, индия, россия, скотт бессент
Экономика, США, Индия, Россия, Скотт Бессент
США разрешили Индии покупать нефть из России, загруженную до 5 марта

США разрешили Индии покупать нефть из России, загруженную на танкеры до 5 марта

© REUTERS / Amr AlfikyТанкеры
Танкеры - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Танкеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Выданная США лицензия, разрешающая закупку Индией нефти РФ с танкеров в море, распространяется только на продукцию, загруженную на них до 5 марта, следует из соответствующего документа.
Минфин США 27 февраля выдал 30-дневную лицензию, которой разрешил Индии закупать нефть из РФ, находящуюся на танкерах в море. По словам главы ведомства Скотта Бессента, принятая мера позволит ослабить вызванное ситуацией на Ближнем Востоке давление на мировую энергетику.
В опубликованном Минфином США документе говорится, что разрешаются операции с российской нефтью и нефтепродуктами, загруженными на суда не позднее 12.01 по восточному времени США 5 марта (20.01 по времени мск).
Лицензия действует до 4 апреля.
Люди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
США готовятся к жестким переговорам с Китаем о российской нефти, пишут СМИ
00:58
 
ЭкономикаСШАИндияРоссияСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала