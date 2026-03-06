Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о мошеннической схеме на маркетплейсах - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/mvd-2078915157.html
МВД предупредило о мошеннической схеме на маркетплейсах
МВД предупредило о мошеннической схеме на маркетплейсах - РИА Новости, 06.03.2026
МВД предупредило о мошеннической схеме на маркетплейсах
Мошенники покупают на известных маркетплейсах аккаунты продавцов и под предлогом "быстрого оформления заказа" переводят общение в мессенджер, где присылают... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T08:18:00+03:00
2026-03-06T08:18:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg
https://ria.ru/20250514/moshenniki-2016796530.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1920x0_80_0_0_840f9273e6dad0770de76e317e87a447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Россия
МВД предупредило о мошеннической схеме на маркетплейсах

МВД: мошенники покупают аккаунты продавцов на известных маркетплейсах

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мошенники покупают на известных маркетплейсах аккаунты продавцов и под предлогом "быстрого оформления заказа" переводят общение в мессенджер, где присылают фишинговую ссылку на якобы оплату товара, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники покупают или берут в аренду уже зарегистрированные аккаунты продавцов, после чего размещают товары с существенной скидкой. В описании товара они предлагают "оформить заказ быстрее" и оставляют номер телефона для связи в мессенджере, куда переводится дальнейшее общение", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что после аферисты отправляют покупателю ссылку на якобы "оформление заказа" или "резервирование товара", ведущую на фишинговую страницу для кражи платежных данных.
"Запомните простые правила: не переходите в мессенджеры для оформления покупки; не оплачивайте товар по ссылкам вне маркетплейса", - заключили в ведомстве.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Эксперт рассказала о новом способе отъема денег у россиян
14 мая 2025, 06:33
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала