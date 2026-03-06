МВД предупредило о мошеннической схеме на маркетплейсах

"Злоумышленники покупают или берут в аренду уже зарегистрированные аккаунты продавцов, после чего размещают товары с существенной скидкой. В описании товара они предлагают "оформить заказ быстрее" и оставляют номер телефона для связи в мессенджере, куда переводится дальнейшее общение", - говорится в сообщении.