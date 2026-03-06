https://ria.ru/20260306/mvd-2078915157.html
МВД предупредило о мошеннической схеме на маркетплейсах
МВД предупредило о мошеннической схеме на маркетплейсах - РИА Новости, 06.03.2026
МВД предупредило о мошеннической схеме на маркетплейсах
Мошенники покупают на известных маркетплейсах аккаунты продавцов и под предлогом "быстрого оформления заказа" переводят общение в мессенджер, где присылают... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T08:18:00+03:00
2026-03-06T08:18:00+03:00
2026-03-06T08:18:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg
https://ria.ru/20250514/moshenniki-2016796530.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1920x0_80_0_0_840f9273e6dad0770de76e317e87a447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Россия
МВД предупредило о мошеннической схеме на маркетплейсах
МВД: мошенники покупают аккаунты продавцов на известных маркетплейсах
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Мошенники покупают на известных маркетплейсах аккаунты продавцов и под предлогом "быстрого оформления заказа" переводят общение в мессенджер, где присылают фишинговую ссылку на якобы оплату товара, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ
.
"Злоумышленники покупают или берут в аренду уже зарегистрированные аккаунты продавцов, после чего размещают товары с существенной скидкой. В описании товара они предлагают "оформить заказ быстрее" и оставляют номер телефона для связи в мессенджере, куда переводится дальнейшее общение", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что после аферисты отправляют покупателю ссылку на якобы "оформление заказа" или "резервирование товара", ведущую на фишинговую страницу для кражи платежных данных.
"Запомните простые правила: не переходите в мессенджеры для оформления покупки; не оплачивайте товар по ссылкам вне маркетплейса", - заключили в ведомстве.