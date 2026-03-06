В Белгородской области мужчина пострадал от детонации дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Мужчина получил тяжелые ранения от взрыва украинского FPV-дрона в закрытом селе Козинка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В закрытом населённом пункте, в селе Козинка Грайворонского округа, от детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения лица, живота, плеча и ноги. Бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в Telegram-канале губернатора.
Гладков отметил, что этот населенный пункт официально закрыт для въезда из-за постоянных обстрелов, а жители были отселены. Однако пострадавший мужчина ранее отказался покидать свое жилье.
"К большому сожалению, сегодня он получил ранения", - констатировал глава региона.
Обращаясь к жителям приграничных территорий, губернатор вновь призвал их выехать из опасных зон.
