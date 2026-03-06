Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчина пострадал от детонации дрона ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/muzhchina-2079028788.html
В Белгородской области мужчина пострадал от детонации дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал от детонации дрона ВСУ - РИА Новости, 06.03.2026
В Белгородской области мужчина пострадал от детонации дрона ВСУ
Мужчина получил тяжелые ранения от взрыва украинского FPV-дрона в закрытом селе Козинка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T14:52:00+03:00
2026-03-06T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области мужчина пострадал от детонации дрона ВСУ

В селе Козинка Белгородской области мужчина пострадал от детонации дрона ВСУ

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Мужчина получил тяжелые ранения от взрыва украинского FPV-дрона в закрытом селе Козинка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В закрытом населённом пункте, в селе Козинка Грайворонского округа, от детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения лица, живота, плеча и ноги. Бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в Telegram-канале губернатора.
Последствия атаки ВСУ на Севастополь
Двое пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь госпитализированы
Вчера, 11:05
Гладков отметил, что этот населенный пункт официально закрыт для въезда из-за постоянных обстрелов, а жители были отселены. Однако пострадавший мужчина ранее отказался покидать свое жилье.
"К большому сожалению, сегодня он получил ранения", - констатировал глава региона.
Обращаясь к жителям приграничных территорий, губернатор вновь призвал их выехать из опасных зон.
