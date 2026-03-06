Рейтинг@Mail.ru
СК установил военных ВСУ, причастных к подрыву моста в Брянской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 06.03.2026 (обновлено: 13:36 06.03.2026)
СК установил военных ВСУ, причастных к подрыву моста в Брянской области
СК установил военных ВСУ, причастных к подрыву моста в Брянской области - РИА Новости, 06.03.2026
СК установил военных ВСУ, причастных к подрыву моста в Брянской области
К подрыву моста в Брянской области весной прошлого года причастны семь украинских боевиков, сообщили в СК России. РИА Новости, 06.03.2026
СК установил военных ВСУ, причастных к подрыву моста в Брянской области

СК заявил о причастности 7 военных ВСУ к подрыву моста под Брянском в мае

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкМесто обрушения моста в Брянской области
Место обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Место обрушения моста в Брянской области. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. К подрыву моста в Брянской области весной прошлого года причастны семь украинских боевиков, сообщили в СК России.
"Под руководством командующего Сил специальных операций ВСУ Александра Трепака и его подчиненного Богдана Ивашины был разработан план вторжения диверсионной группы на территорию Брянской области в целях совершения теракта", — говорится в заявлении.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области. Архивное фото
Инцидент произошел 31 мая на путепроводе сообщением Брянск — Новозыбков — граница с Беларусью.
По полученным данным, украинские военные смонтировали на опорах автомоста компоненты взрывного устройства и произвели подрыв. Это привело к сходу с рельсов тепловоза и опрокидыванию двух вагонов. Погибли семь человек, еще 72 получили травмы, в том числе четверо малолетних детей.
Как уточнили в СК, предварительный размер ущерба превысил 680 миллионов рублей. Преступников объявили в международный розыск.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста
24 июня 2025, 10:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
