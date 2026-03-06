СК установил военных ВСУ, причастных к подрыву моста в Брянской области

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. К подрыву моста в Брянской области весной прошлого года причастны семь украинских боевиков, сообщили в СК России.

По полученным данным, украинские военные смонтировали на опорах автомоста компоненты взрывного устройства и произвели подрыв. Это привело к сходу с рельсов тепловоза и опрокидыванию двух вагонов. Погибли семь человек, еще 72 получили травмы, в том числе четверо малолетних детей.