СК назвал сумму ущерба от подрыва моста в Брянской области в мае
10:01 06.03.2026 (обновлено: 10:08 06.03.2026)
СК назвал сумму ущерба от подрыва моста в Брянской области в мае
СК назвал сумму ущерба от подрыва моста в Брянской области в мае
Ущерб от подрыва моста в Брянской области в мае 2025 года превысил 680 миллионов руб, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:01:00+03:00
2026-03-06T10:08:00+03:00
происшествия, брянская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал сумму ущерба от подрыва моста в Брянской области в мае

Ущерб от подрыва моста в Брянской области в мае превысил 680 млн рублей

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Ущерб от подрыва моста в Брянской области в мае 2025 года превысил 680 миллионов руб, сообщили в СК РФ.
"Предварительный размер ущерба превысил 680 млн рублей. За совершение указанного террористического акта военнослужащие Сил специальных операций ВСУ привлечены в качестве обвиняемых, организован их международный розыск", - говорится в сообщении.
По данным СК РФ, семеро военнослужащих ВСУ пересекли государственную границу РФ, смонтировали на опорах конструкции автомобильного моста компоненты взрывного устройства и произвели подрыв, что привело к сходу с рельсов тепловоза и опрокидыванию двух вагонов. В результате погибли 7 человек, причинены телесные повреждения 72 пассажирам, в том числе 4 малолетним.
Украинский диверсант рассказал подробности подрыва моста под Брянском в мае
ПроисшествияБрянская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
