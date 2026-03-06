https://ria.ru/20260306/most-2078930682.html
СК назвал сумму ущерба от подрыва моста в Брянской области в мае
СК назвал сумму ущерба от подрыва моста в Брянской области в мае
СК назвал сумму ущерба от подрыва моста в Брянской области в мае
Ущерб от подрыва моста в Брянской области в мае 2025 года превысил 680 миллионов руб, сообщили в СК РФ.
происшествия
брянская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
брянская область
россия
Происшествия, Брянская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
