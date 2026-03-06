"Москвич" начал продажи новых кроссоверов М70 и М90

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. "Москвич" начал продажи своих новых кроссоверов М70 и М90 в 60 дилерских центрах России, цены на модели начинаются от 2,7 и 3,9 миллиона рублей соответственно, сообщила его "Москвич" начал продажи своих новых кроссоверов М70 и М90 в 60 дилерских центрах России, цены на модели начинаются от 2,7 и 3,9 миллиона рублей соответственно, сообщила его пресс-служба

"Бренд "Москвич" объявляет старт продаж линейки "М", производство которой стартовало на площадке одноименного технологичного кластера Москвы в декабре 2025 года... Линейка "М" доступна в 60 дилерских центрах "Москвич" по всей стране", - говорится в сообщении.

Модель М70 представлена в двух комплектациях: "Драйв" и "Ультра", цена на которые с учетом всех спецпредложений начинается от 2,7 и 3,2 миллиона рублей соответственно. "Москвич" М90, в свою очередь, имеет единственную версию "Ультимейт" и доступен от 3,9 миллиона рублей.