"Москвич" начал продажи новых кроссоверов М70 и М90 - РИА Новости, 06.03.2026
11:39 06.03.2026
"Москвич" начал продажи новых кроссоверов М70 и М90
"Москвич" начал продажи новых кроссоверов М70 и М90
"Москвич" начал продажи своих новых кроссоверов М70 и М90 в 60 дилерских центрах России, цены на модели начинаются от 2,7 и 3,9 миллиона рублей соответственно,... РИА Новости, 06.03.2026
2026
"Москвич" начал продажи новых кроссоверов М70 и М90

"Москвич" начал продажи новых кроссоверов М70 и М90 в России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Сборка автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода "Москвич"
Сборка автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода Москвич - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сборка автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода "Москвич" . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. "Москвич" начал продажи своих новых кроссоверов М70 и М90 в 60 дилерских центрах России, цены на модели начинаются от 2,7 и 3,9 миллиона рублей соответственно, сообщила его пресс-служба.
"Бренд "Москвич" объявляет старт продаж линейки "М", производство которой стартовало на площадке одноименного технологичного кластера Москвы в декабре 2025 года... Линейка "М" доступна в 60 дилерских центрах "Москвич" по всей стране", - говорится в сообщении.
Модель М70 представлена в двух комплектациях: "Драйв" и "Ультра", цена на которые с учетом всех спецпредложений начинается от 2,7 и 3,2 миллиона рублей соответственно. "Москвич" М90, в свою очередь, имеет единственную версию "Ультимейт" и доступен от 3,9 миллиона рублей.
"Гарантия на автомобили линейки "М" составляет три года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее", - отметили в компании.
АвтоРоссияМосква
 
 
Заголовок открываемого материала