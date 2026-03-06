https://ria.ru/20260306/moskvich-2078958951.html
"Москвич" начал продажи новых кроссоверов М70 и М90
"Москвич" начал продажи новых кроссоверов М70 и М90 - РИА Новости, 06.03.2026
"Москвич" начал продажи новых кроссоверов М70 и М90
"Москвич" начал продажи своих новых кроссоверов М70 и М90 в 60 дилерских центрах России, цены на модели начинаются от 2,7 и 3,9 миллиона рублей соответственно,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:39:00+03:00
2026-03-06T11:39:00+03:00
2026-03-06T11:39:00+03:00
авто
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064072629_0:98:3292:1950_1920x0_80_0_0_681bc158e8a810502089fbc764c82cde.jpg
https://ria.ru/20260306/avtovaz-2078956660.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064072629_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_202a94d7a47a976bd5ec295752f893e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, москва
"Москвич" начал продажи новых кроссоверов М70 и М90
"Москвич" начал продажи новых кроссоверов М70 и М90 в России
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
"Москвич" начал продажи своих новых кроссоверов М70 и М90 в 60 дилерских центрах России, цены на модели начинаются от 2,7 и 3,9 миллиона рублей соответственно, сообщила его пресс-служба
.
"Бренд "Москвич" объявляет старт продаж линейки "М", производство которой стартовало на площадке одноименного технологичного кластера Москвы в декабре 2025 года... Линейка "М" доступна в 60 дилерских центрах "Москвич" по всей стране", - говорится в сообщении.
Модель М70 представлена в двух комплектациях: "Драйв" и "Ультра", цена на которые с учетом всех спецпредложений начинается от 2,7 и 3,2 миллиона рублей соответственно. "Москвич" М90, в свою очередь, имеет единственную версию "Ультимейт" и доступен от 3,9 миллиона рублей.
"Гарантия на автомобили линейки "М" составляет три года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее", - отметили в компании.