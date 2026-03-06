Рейтинг@Mail.ru
Пассажиркам московского транспорта подарят цветы 8 марта
16:36 06.03.2026
Пассажиркам московского транспорта подарят цветы 8 марта
Пассажиркам московского транспорта подарят цветы 8 марта
общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин, мосгортранс, мади, центр организации дорожного движения (цодд), международный женский день
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Мосгортранс, МАДИ, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Международный женский день
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пассажиркам московского транспорта и автолюбительницам вручат цветы 8 Марта, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина транспортный комплекс столицы традиционно присоединится к празднованию Международного женского дня. Восьмого марта поздравлять женщин будут работники стоек "Живое общение" в метро, сотрудники Мосгортранса и "Московского паркинга", инспекторы МАДИ. Цветы также будут раздавать на Северном и Южном речных вокзалах. Приглашаем отметить праздник на наших площадках", - сказал Ликсутов.
По его словам, 8 марта на 15 стойках "Живое общение" в метро женщинам будут дарить цветы и открытки. Мосгортранс подарит цветы на электробусном маршруте м5. Работники "Московского паркинга" 6 марта дарят цветы на уличных парковках, а 8 марта — на спецстоянках. Инспекторы МАДИ в праздничный день проведут акцию "Цветочный патруль" и поздравят участниц дорожного движения, а сотрудники Дорожного патруля ЦОДД подарят цветы женщинам водителям, которых встретят на маршруте следования.
Заммэра отметил, что получить цветы можно будет на Северном и Южном речных вокзалах, на платформах дальнего следования Ленинградского вокзала и всех автовокзалах Москвы. Также цветы будут дарить тем, кто поедет на поездах Аэроэкспресса.
"Шестого марта на всех линиях МЦД, Ярославском и Павелецком направлениях контролеры ЦППК дарят цветы пассажиркам. Восьмого марта в пригородных поездах прозвучат поздравления с Международным женским Днем. А еще на станциях будут праздничные заставки на билетопечатающих автоматах и поздравления на табло. Перевозчик МТППК будет угощать печеньем и дарить открытки на станциях МЦД-3 и радовать цветами в поездах", - добавил Ликсутов.
На Рижском рынке рассказали, во сколько обойдется букет к 8 Марта
