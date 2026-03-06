Рейтинг@Mail.ru
В Москве произошло ДТП с участием трамвая - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 06.03.2026 (обновлено: 16:18 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/moskva-2079059939.html
В Москве произошло ДТП с участием трамвая
В Москве произошло ДТП с участием трамвая - РИА Новости, 06.03.2026
В Москве произошло ДТП с участием трамвая
Авария с участием трамвая и автомобиля произошла на юге Москвы в пятницу, пострадавших не было, движение трамваев восстановлено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:17:00+03:00
2026-03-06T16:18:00+03:00
происшествия
москва
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
https://ria.ru/20251226/dtp-2064905362.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Москве произошло ДТП с участием трамвая

На юге Москвы произошло ДТП с участием трамвая

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Авария с участием трамвая и автомобиля произошла на юге Москвы в пятницу, пострадавших не было, движение трамваев восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
"Движение трамваев на Чертановской улице осуществляется штатно. Сегодня около 13.50 на Чертановской улице произошло ДТП с участием автомобиля и трамвая, следовавшего по маршруту № 16. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автомобиля – на перекрёстке он не уступил дорогу трамваю", - рассказали в пресс-службе.
В подземке отметили, что в трамвае никто не пострадал, а подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
ДТП в Омске, в результате которого BMW зажало между двумя трамваями - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Омске девушку на BMW зажало между трамваями
26 декабря 2025, 15:16
 
ПроисшествияМоскваГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала