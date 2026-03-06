В Москве произошло ДТП с участием трамвая

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Авария с участием трамвая и автомобиля произошла на юге Москвы в пятницу, пострадавших не было, движение трамваев восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.

"Движение трамваев на Чертановской улице осуществляется штатно. Сегодня около 13.50 на Чертановской улице произошло ДТП с участием автомобиля и трамвая, следовавшего по маршруту № 16. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автомобиля – на перекрёстке он не уступил дорогу трамваю", - рассказали в пресс-службе.