На парковке ТРЦ "Щелковский" в Москве нашли подозрительный предмет
На парковке ТРЦ "Щелковский" в Москве нашли подозрительный предмет - РИА Новости, 06.03.2026
На парковке ТРЦ "Щелковский" в Москве нашли подозрительный предмет
Подозрительный предмет обнаружен на подземной парковке торгово-развлекательного центра "Щелковский" на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель...
происшествия
москва
москва
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подозрительный предмет обнаружен на подземной парковке торгово-развлекательного центра "Щелковский" на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На подземной парковке ТРЦ "Щелковский" по адресу: Щёлковское шоссе, дом 75 обнаружен подозрительный предмет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место вызваны специалисты оперативных служб. Информация об эвакуации посетителей и персонала ТРЦ уточняется.