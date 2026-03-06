На парковке ТРЦ "Щелковский" в Москве нашли подозрительный предмет

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подозрительный предмет обнаружен на подземной парковке торгово-развлекательного центра "Щелковский" на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На подземной парковке ТРЦ "Щелковский" по адресу: Щёлковское шоссе, дом 75 обнаружен подозрительный предмет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место вызваны специалисты оперативных служб. Информация об эвакуации посетителей и персонала ТРЦ уточняется.