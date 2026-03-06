https://ria.ru/20260306/moskva-2079017331.html
В Москве британцу, участвовавшему в СВО, вручили российский паспорт
В Москве британцу, участвовавшему в СВО, вручили российский паспорт - РИА Новости, 06.03.2026
В Москве британцу, участвовавшему в СВО, вручили российский паспорт
Полицейские в Москве вручили паспорт гражданина России участнику специальной военной операции британцу Бенджамину Стимсону, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 06.03.2026
В Москве британцу, участвовавшему в СВО, вручили российский паспорт
