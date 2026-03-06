Рейтинг@Mail.ru
В Москве британцу, участвовавшему в СВО, вручили российский паспорт - РИА Новости, 06.03.2026
14:25 06.03.2026
В Москве британцу, участвовавшему в СВО, вручили российский паспорт
Полицейские в Москве вручили паспорт гражданина России участнику специальной военной операции британцу Бенджамину Стимсону, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 06.03.2026
россия
москва
большой манчестер
ирина волк
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/92/916439229_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_9b7bb49751b4008df8d161499bb221ad.jpg
россия, москва, большой манчестер, ирина волк, общество
Россия, Москва, Большой Манчестер, Ирина Волк, Общество
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Полицейские в Москве вручили паспорт гражданина России участнику специальной военной операции британцу Бенджамину Стимсону, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Начальник отдела рассмотрения вопросов гражданства управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Алексей Катков в торжественной обстановке вручил паспорт гражданина Российской Федерации Бенджамину Стимсону", - сказала она.
Она отметила, что уроженец графства Большой Манчестер Великобритании в мае 2024 года заключил контракт с Минобороны РФ и в течение года проходил военную службу на территории Донецкой Народной Республики. Имеет военно-учетную специальность.
Стимсон принят в гражданство РФ в упрощенном порядке - как участник СВО.
Итальянский журналист Винченцо Лоруссо - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Итальянский журналист заявил, что мечтает о российском гражданстве
14 февраля, 13:25
 
РоссияМоскваБольшой МанчестерИрина ВолкОбщество
 
 
