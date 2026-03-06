https://ria.ru/20260306/moskva-2079006120.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на четырехдневной рабочей неделе
Синоптик рассказал о погоде в Москве на четырехдневной рабочей неделе
Синоптик рассказал о погоде в Москве на четырехдневной рабочей неделе
Четырехдневная рабочая неделя начнется в Москве с теплой погоды, по прогнозу ожидается от плюс 4 до плюс 6 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T14:06:00+03:00
2026-03-06T14:06:00+03:00
2026-03-06T14:06:00+03:00
москва
михаил леус
погода
москва
москва, михаил леус, погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве на четырехдневной рабочей неделе
Четырехдневная рабочая неделя начнется в Москве с теплой погоды