Синоптик рассказал о погоде в Москве на четырехдневной рабочей неделе
06.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на четырехдневной рабочей неделе
Синоптик рассказал о погоде в Москве на четырехдневной рабочей неделе

Четырехдневная рабочая неделя начнется в Москве с теплой погоды

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Четырехдневная рабочая неделя начнется в Москве с теплой погоды, по прогнозу ожидается от плюс 4 до плюс 6 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее сообщалось, что после продолжительных праздников в честь 8 марта россиян ждет короткая четырехдневная рабочая неделя с 10 по 13 марта.
"По нашему прогнозу, во вторник в столице плюс 4 - плюс 6, по области - от 2 до 7 градусов тепла", - сказал Леус.
