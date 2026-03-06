Синоптик рассказал о погоде в Москве на четырехдневной рабочей неделе

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Четырехдневная рабочая неделя начнется в Москве с теплой погоды, по прогнозу ожидается от плюс 4 до плюс 6 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.