Московские энергетики строят опорную сеть с напряжением 20 киловатт
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:35 06.03.2026
Московские энергетики строят опорную сеть с напряжением 20 киловатт
Столичные энергетики продолжают масштабные работы по построению опорной сети с напряжением 20 киловатт, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Московские энергетики строят опорную сеть с напряжением 20 киловатт

Столичные энергетики наращивают объемы строительства сети с напряжением 20 кВ

Высоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Столичные энергетики продолжают масштабные работы по построению опорной сети с напряжением 20 киловатт, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день электрические сети с напряжением 20 киловатт - это одно из самых перспективных направлений энергетики, только в прошлом (2025 - ред.) году специалисты АО "ОЭК" и ПАО "Россети Московский регион" проложили более 220 километров таких сетей, ввели в эксплуатацию 69 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Доминирующие сейчас в столице сети средним напряжением 6-10 киловатт морально устарели и уже перестают справляться с возрастающей нагрузкой. Для решения этой проблемы необходимо внедрение более высокого класса напряжения", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что использование электрических сетей с напряжением 20 киловатт позволяет увеличить пропускную способность и радиус технологического присоединения, снизить потери электроэнергии.
"В настоящее время в эксплуатации в Москве находятся более 4,8 тысячи километров таких кабельных линий. Они, в частности, обеспечивают электроснабжение инновационного центра "Сколково", стадиона "Лужники", делового центра "Москва-Сити", ряда станций Большой кольцевой линии метро, Московского океанариума на ВДНХ и других значимых объектов", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в будущем активное развитие сети с напряжением 20 киловатт позволит увеличить маневренность столичной энергосистемы и обеспечить надежное энергоснабжение потребителей.
На востоке Москвы обновили более 2,7 километра газовых сетей
9 февраля, 10:03
На востоке Москвы обновили более 2,7 километра газовых сетей
