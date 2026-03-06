Московские энергетики строят опорную сеть с напряжением 20 киловатт

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Столичные энергетики продолжают масштабные работы по построению опорной сети с напряжением 20 киловатт, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На сегодняшний день электрические сети с напряжением 20 киловатт - это одно из самых перспективных направлений энергетики, только в прошлом (2025 - ред.) году специалисты АО "ОЭК" и ПАО "Россети Московский регион" проложили более 220 километров таких сетей, ввели в эксплуатацию 69 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Доминирующие сейчас в столице сети средним напряжением 6-10 киловатт морально устарели и уже перестают справляться с возрастающей нагрузкой. Для решения этой проблемы необходимо внедрение более высокого класса напряжения", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что использование электрических сетей с напряжением 20 киловатт позволяет увеличить пропускную способность и радиус технологического присоединения, снизить потери электроэнергии.

"В настоящее время в эксплуатации в Москве находятся более 4,8 тысячи километров таких кабельных линий. Они, в частности, обеспечивают электроснабжение инновационного центра "Сколково", стадиона "Лужники", делового центра "Москва-Сити", ряда станций Большой кольцевой линии метро, Московского океанариума на ВДНХ и других значимых объектов", - рассказал Бирюков.