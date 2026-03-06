https://ria.ru/20260306/moskva-2078989408.html
Более 26 км сетей водоснабжения обновили и построили в 2025 году в Москве
Более 26 км сетей водоснабжения обновили и построили в 2025 году в Москве - РИА Новости, 06.03.2026
Более 26 км сетей водоснабжения обновили и построили в 2025 году в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали и построили более 26 километров сетей водоснабжения и водоотведения на юго-востоке столицы в... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T13:31:00+03:00
2026-03-06T13:31:00+03:00
2026-03-06T13:31:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводоканал
москва
Более 26 км сетей водоснабжения обновили и построили в 2025 году в Москве
Более 26 км сетей водоснабжения и водоотведения построили в Москве в ЮВАО
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали и построили более 26 километров сетей водоснабжения и водоотведения на юго-востоке столицы в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"В 2025 году в Юго-Восточном административном округе столицы специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали и построили 26,17 километров сетей водоснабжения и водоотведения. При этом на новое строительство пришлось 60% выполненных работ - более 16 километров, а на обновление - около 10 километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером по проведенным работам стал район Печатники. Здесь реконструировали и построили более 4,9 километров сетей. На втором и третьем местах - районы Кузьминки и Южнопортовый, 4,3 и 3 километра соответственно.
"При проведении работ на сетях специалисты акционерного общества "Мосводоканал" используют отечественные материалы. Они хорошо зарекомендовали себя на разных объектах, показывая высокие технические и эксплуатационные характеристики", - уточняется в сообщении.
Поясняется, что для обновления и прокладки городских коммуникаций специалисты отдают предпочтение бестраншейным решениям. Так они минимально затрагивают благоустроенные территории и сокращают сроки реализации проектов.