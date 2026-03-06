В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья утвердили в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта - начале апреля, соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали. В частности, организован мониторинг снегозапасов, проводится подготовка водохранилищ, гидроузлов, других объектов инженерных и ресурсных организаций", - рассказал Бирюков

Он отметил, что в настоящее время паводковая обстановка на территории Москвы находится в норме, роста уровня воды не наблюдается.

"В документах закреплены зоны ответственности городских служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды. Это позволит организациям синхронизировать работу организаций и пройти этот период без нештатных ситуаций", - добавил заммэра.

Бирюков подчеркнул, что ФГБУ "Канал имени Москвы" должен осуществить пропуск талых вод в черте города с учетом всего бокового притока путем открытия Карамышевской и Перервинской плотин и не допустить подтопления прибрежных территорий.