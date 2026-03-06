Рейтинг@Mail.ru
В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:13 06.03.2026
В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья
В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья - РИА Новости, 06.03.2026
В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья
Специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья утвердили в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ
В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья

В Москве утвердили регламент работы городских служб при весеннем половодье

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья утвердили в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта - начале апреля, соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали. В частности, организован мониторинг снегозапасов, проводится подготовка водохранилищ, гидроузлов, других объектов инженерных и ресурсных организаций", - рассказал Бирюков.
Половодье в московском регионе будет выше нормы, заявил гидролог
3 марта, 04:36
Он отметил, что в настоящее время паводковая обстановка на территории Москвы находится в норме, роста уровня воды не наблюдается.
По его словам, для организации совместной работы подписан регламент взаимодействия АО "Мосводоканал", ФГБУ "Канал имени Москвы" и ГБУ "Гормост", также заключены соглашения с департаментом ГОЧСиПБ и главным управлением МЧС по столице.
"В документах закреплены зоны ответственности городских служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды. Это позволит организациям синхронизировать работу организаций и пройти этот период без нештатных ситуаций", - добавил заммэра.
Бирюков подчеркнул, что ФГБУ "Канал имени Москвы" должен осуществить пропуск талых вод в черте города с учетом всего бокового притока путем открытия Карамышевской и Перервинской плотин и не допустить подтопления прибрежных территорий.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что основой водоснабжения столицы являются ресурсы рек и водохранилищ на территории трех областей: Московской, Смоленской и Тверской. А подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской.
В Москве начали готовить к половодью водохранилища
25 февраля, 16:57
 
