https://ria.ru/20260306/moskva-2078922326.html
В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья
В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья - РИА Новости, 06.03.2026
В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья
Специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья утвердили в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T09:13:00+03:00
2026-03-06T09:13:00+03:00
2026-03-06T09:13:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
волжский
петр бирюков
канал имени москвы
мосводоканал
гормост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995905604_0:135:2153:1346_1920x0_80_0_0_5607d6994b3000e2c2e853a0a3676d8a.jpg
https://ria.ru/20260303/polovode-2078069882.html
https://ria.ru/20260225/moskva-2076692968.html
москва
волжский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995905604_0:20:2677:2028_1920x0_80_0_0_b797de19a12094b15ebaf6fe91bafc8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, волжский, петр бирюков, канал имени москвы, мосводоканал, гормост
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Волжский, Петр Бирюков, Канал имени Москвы, Мосводоканал, Гормост
В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья
В Москве утвердили регламент работы городских служб при весеннем половодье
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья утвердили в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта - начале апреля, соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали. В частности, организован мониторинг снегозапасов, проводится подготовка водохранилищ, гидроузлов, других объектов инженерных и ресурсных организаций", - рассказал Бирюков
.
Он отметил, что в настоящее время паводковая обстановка на территории Москвы
находится в норме, роста уровня воды не наблюдается.
По его словам, для организации совместной работы подписан регламент взаимодействия АО "Мосводоканал
", ФГБУ "Канал имени Москвы
" и ГБУ "Гормост
", также заключены соглашения с департаментом ГОЧСиПБ и главным управлением МЧС
по столице.
"В документах закреплены зоны ответственности городских служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды. Это позволит организациям синхронизировать работу организаций и пройти этот период без нештатных ситуаций", - добавил заммэра.
Бирюков подчеркнул, что ФГБУ "Канал имени Москвы" должен осуществить пропуск талых вод в черте города с учетом всего бокового притока путем открытия Карамышевской и Перервинской плотин и не допустить подтопления прибрежных территорий.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что основой водоснабжения столицы являются ресурсы рек и водохранилищ на территории трех областей: Московской, Смоленской и Тверской. А подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской
.