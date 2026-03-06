Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о состоянии возвращенного жителя Курской области - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/moskalkova-2079146946.html
Москалькова рассказала о состоянии возвращенного жителя Курской области
Москалькова рассказала о состоянии возвращенного жителя Курской области - РИА Новости, 06.03.2026
Москалькова рассказала о состоянии возвращенного жителя Курской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что житель Курской области, удерживаемый на Украине, вернулся на Родину в... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:18:00+03:00
2026-03-06T23:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037053_0:104:3106:1851_1920x0_80_0_0_85e00178e5ae792b122ebe9f71b421c1.jpg
https://ria.ru/20260306/ukraina-2079118765.html
https://ria.ru/20260303/kurskaya-2078253586.html
россия
украина
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037053_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_d79f1913203ee4b4f23b13bb20b4d799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, курская область, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Общество
Москалькова рассказала о состоянии возвращенного жителя Курской области

Москалькова: возвращенный курский житель несколько часов не мог прийти в себя

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что житель Курской области, удерживаемый на Украине, вернулся на Родину в состоянии шока и несколько часов не мог прийти в себя.
Федеральный омбудсмен сообщила, что сегодня удалось вернуть в Россию троих курских жителей, которых удерживали на Украине в качестве заложников. Среди них оказались бабушка и внучка - Людмила Пиковцова и Юлия Бугай, а также Михаил Танкович.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Украина удерживает еще семь жителей Курской области, заявила Москалькова
Вчера, 19:49
"Михаил, которому 25 лет… Он первый приехал, его отдельно прислали транспортом. Он был как замороженный в состоянии шока. И только через несколько часов отошел и стал рассказывать о происходящем, как они содержались на территории Украины, как пережили это время без родных и близких", - рассказала Москалькова.
По ее словам, возвращению россиян предшествовал непростой разговор с украинской стороной, а также переговоры с Международным Комитетом Красного Креста и другими международными органами.
При этом она подчеркнула, что большую роль в возвращении Курских жителей сыграла миссия России в переговорном процессе Женевского формата, когда тема о возвращении гражданских лиц так же, как и тема обмена военнопленными, стала в повестке в качестве приоритета.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Москалькова ответила на вопрос о курских жителях, удерживаемых в Сумах
3 марта, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала