Москалькова рассказала о состоянии возвращенного жителя Курской области

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что житель Курской области, удерживаемый на Украине, вернулся на Родину в состоянии шока и несколько часов не мог прийти в себя.

При этом она подчеркнула, что большую роль в возвращении Курских жителей сыграла миссия России в переговорном процессе Женевского формата, когда тема о возвращении гражданских лиц так же, как и тема обмена военнопленными, стала в повестке в качестве приоритета.