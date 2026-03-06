https://ria.ru/20260306/moskalkova-2079141608.html
Москалькова: 20 россиян на Украине хотят воссоединиться с семьями в России
Москалькова: 20 россиян на Украине хотят воссоединиться с семьями в России
Москалькова: 20 россиян на Украине хотят воссоединиться с семьями в России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила более 20 обращений от граждан РФ, находящихся на территории... РИА Новости, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила более 20 обращений от граждан РФ, находящихся на территории Украины, которые хотели бы воссоединится со своими семьями в России.
Москалькова рассказала, что в Белоруссии встретилась с представителями украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и обсудила вопрос воссоединения семей.
"У нас сегодня имеются обращение более чем от 20 граждан, которые хотели бы воссоединиться. Как правило, это взрослые дети и пожилые родители, разобщенные сегодня закрытием границ", - сказала Москалькова.
Кроме того, она отметила, что обсудила с представителями украинского омбудсмена вопросы без вести пропавших и взаимной передачи посылок военнопленным.