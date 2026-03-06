Москалькова: 20 россиян на Украине хотят воссоединиться с семьями в России

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила более 20 обращений от граждан РФ, находящихся на территории Украины, которые хотели бы воссоединится со своими семьями в России.

Москалькова рассказала, что в Белоруссии встретилась с представителями украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и обсудила вопрос воссоединения семей.

"У нас сегодня имеются обращение более чем от 20 граждан, которые хотели бы воссоединиться. Как правило, это взрослые дети и пожилые родители, разобщенные сегодня закрытием границ", - сказала Москалькова.