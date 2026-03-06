https://ria.ru/20260306/moskalkova-2079123782.html
Москалькова рассказала подробности о спасении россиян с Украины
Москалькова рассказала подробности о спасении россиян с Украины - РИА Новости, 06.03.2026
Москалькова рассказала подробности о спасении россиян с Украины
Миссия России в Женеве сыграла большую роль в возвращении жителей Курской области, поставив эту тему приоритетом на переговорах, заявила РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2026
Москалькова рассказала подробности о спасении россиян с Украины
Москалькова: миссия РФ сыграла большую роль в спасении россиян с Украины