Москалькова рассказала подробности о спасении россиян с Украины
20:18 06.03.2026
Москалькова рассказала подробности о спасении россиян с Украины
Москалькова рассказала подробности о спасении россиян с Украины
2026-03-06T20:18:00+03:00
2026-03-06T20:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_0:133:2967:1802_1920x0_80_0_0_99c6f4a5a4f05877754d8686f5d1b599.jpg
Москалькова рассказала подробности о спасении россиян с Украины

Москалькова: миссия РФ сыграла большую роль в спасении россиян с Украины

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Миссия России в Женеве сыграла большую роль в возвращении жителей Курской области, поставив эту тему приоритетом на переговорах, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Омбудсмен рассказала, что России удалось вернуть с территории Украины еще троих жителей Курской области
"Большую роль сыграла здесь миссия России в переговорном процессе Женевского формата, когда тема о возвращении гражданских лиц так же, как и тема обмена военнопленными, стала в повестке в качестве приоритета", - сказала она.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Минобороны рассказало об обмене пленными с Украиной
