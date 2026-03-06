Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о диалоге с Киевом по возвращению курян
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 06.03.2026
Москалькова рассказала о диалоге с Киевом по возвращению курян
Москалькова рассказала о диалоге с Киевом по возвращению курян
Россия продолжает диалог с Киевом по вопросу возвращения в РФ семи жителей Курской области, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 06.03.2026
россия, курская область, киев, татьяна москалькова, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Татьяна Москалькова, Украина
Москалькова рассказала о диалоге с Киевом по возвращению курян

РИА Новости: Москалькова рассказала о диалоге с Киевом о возвращении семи курян

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия продолжает диалог с Киевом по вопросу возвращения в РФ семи жителей Курской области, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Омбудсмен сообщила, что Украина продолжает удерживать еще семь жителей Курской области, три из них размещены в ПВР, четыре - у родственников.
«
"Мы продолжаем диалог по их поводу в настоящее время", - сказала Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Москалькова ответила на вопрос о курских жителях, удерживаемых в Сумах
3 марта, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКиевТатьяна МоскальковаУкраина
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
