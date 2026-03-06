Народный фронт предупредил о новой схеме мошенников под видом помощи Ирану

«

"В связи с появившейся в интернете и социальных сетях информации Народный фронт официально заявляет, что все сборы под девизом "Все для Победы!" направлены на помощь нашим бойцам в зоне СВО и мирным жителям новых и приграничных регионов. Иная информация является ложной", - рассказали в пресс-службе.