Рейтинг@Mail.ru
Народный фронт предупредил о новой схеме мошенников под видом помощи Ирану - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/moshennichestvo-2079139199.html
Народный фронт предупредил о новой схеме мошенников под видом помощи Ирану
Народный фронт предупредил о новой схеме мошенников под видом помощи Ирану - РИА Новости, 06.03.2026
Народный фронт предупредил о новой схеме мошенников под видом помощи Ирану
Народный фронт предупреждает о новой волне мошенничества под видом гуманитарной помощи Ирану, сообщили в пресс-службе движения. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T22:08:00+03:00
2026-03-06T22:08:00+03:00
в мире
иран
сергей горбунов
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078015971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28014cf5618e7293419ab7c8a249a9fc.jpg
https://ria.ru/20250614/moshenniki--2022798572.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078015971_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddfa23cffe4c9daed239333bd9ef41e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сергей горбунов, мошенничество
В мире, Иран, Сергей Горбунов, Мошенничество
Народный фронт предупредил о новой схеме мошенников под видом помощи Ирану

Народный фронт предупредил о новой волне мошенничества под видом гумпомощи Ирану

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Звонок с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Народный фронт предупреждает о новой волне мошенничества под видом гуманитарной помощи Ирану, сообщили в пресс-службе движения.
«
"В связи с появившейся в интернете и социальных сетях информации Народный фронт официально заявляет, что все сборы под девизом "Все для Победы!" направлены на помощь нашим бойцам в зоне СВО и мирным жителям новых и приграничных регионов. Иная информация является ложной", - рассказали в пресс-службе.
Мошенники в поддельном документе предлагают перевести деньги на криптокошельки. В пресс-службе обратили внимание на то, что Народный фронт никогда их не использует.
"Народный фронт не собирает средства в криптовалюте или на личные банковские карточки. Все трансакции идут или через сайт, или способами, указанными на нем", — приводит пресс-служба слова заместителя руководителя Исполкома Народного фронта Сергея Горбунова.
Дым в районе тегеранского аэропорта Мехрабад - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Мошенники пытаются получить у россиян данные о ситуации в Иране
14 июня 2025, 13:40
 
В миреИранСергей ГорбуновМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала