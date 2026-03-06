Народный фронт предупредил о новой схеме мошенников под видом помощи Ирану

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Народный фронт предупреждает о новой волне мошенничества под видом гуманитарной помощи Ирану, сообщили в пресс-службе движения.
"В связи с появившейся в интернете и социальных сетях информации Народный фронт официально заявляет, что все сборы под девизом "Все для Победы!" направлены на помощь нашим бойцам в зоне СВО и мирным жителям новых и приграничных регионов. Иная информация является ложной", - рассказали в пресс-службе.
Мошенники в поддельном документе предлагают перевести деньги на криптокошельки. В пресс-службе обратили внимание на то, что Народный фронт никогда их не использует.
"Народный фронт не собирает средства в криптовалюте или на личные банковские карточки. Все трансакции идут или через сайт, или способами, указанными на нем", — приводит пресс-служба слова заместителя руководителя Исполкома Народного фронта Сергея Горбунова.
