Синоптик рассказала, в каких регионах в эти выходные будет минус 33 - РИА Новости, 06.03.2026
20:17 06.03.2026
Синоптик рассказала, в каких регионах в эти выходные будет минус 33
В Коми, Ненецком автономном округе, а также Пермском крае температура опустится ниже минус 33 градусов в ближайшие выходные, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 06.03.2026
общество, республика коми, ненецкий автономный округ, пермский край, марина макарова, гидрометцентр
Общество, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Пермский край, Марина Макарова, Гидрометцентр
Девушка фотографируется на природе во время морозов. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Коми, Ненецком автономном округе, а также Пермском крае температура опустится ниже минус 33 градусов в ближайшие выходные, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Неблагоприятная погода будет в республике Коми, Ненецком автономный округе и Пермском крае в эти выходные ожидается до минус 33 градусов. Морозы ослабнут только к началу следующей недели. На юге Приволжья к понедельнику похолодает до минус 25, но вскоре вернется к норме: ночью до минус 15, днем до минус семи, а к середине недели потеплеет до 17 градусов благодаря атлантическому теплу", - уточнил эксперт.
По словам специалиста, суровая погода будет все выходные и на юге европейской территории страны, а именно в Краснодарском крае, на северном Кавказе, включая и район Сочи. Сильный снег ожидается в Мурманской и Архангельской областях и на востоке Вологодской области, где прогнозируются метели и ветер до 20 метров в секунду.
