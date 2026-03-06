Синоптик рассказала, в каких регионах в эти выходные будет минус 33

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Коми, Ненецком автономном округе, а также Пермском крае температура опустится ниже минус 33 градусов в ближайшие выходные, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.