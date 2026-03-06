Рейтинг@Mail.ru
10:12 06.03.2026
Житель Татарстана выиграл в лотерею 33,3 миллиона рублей
Житель Татарстана выиграл в лотерею 33,3 миллиона рублей
2026-03-06T10:12:00+03:00
2026-03-06T10:12:00+03:00
Житель Татарстана выиграл в лотерею 33,3 миллиона рублей

Монтажник из Татарстана выиграл в лотерею более 33 миллионов рублей

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Монтажник из Татарстана выиграл в лотерею более 33,3 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"В ходе 15557-го тиража был разыгран многомиллионный суперприз - 33 306 508 рублей. Удача улыбнулась жителю города Бугульма Республики Татарстан, который работает монтажником на химическом предприятии", - сообщили в компании.
Победитель приобрел шесть билетов и во всех числовые комбинации выбрал автоматически. "Сообщение о выигрыше от "Столото" я получил на работе. Когда осознал, что выиграл по-крупному, позвонил супруге и рассказал о победе. Это мне подарок судьбы ко дню рождения, который у меня был через неделю после выигрыша", - рассказал сам победитель.
С 2014 года все лотереи в России - государственные, их организаторами являются Минфин и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС.
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Житель Карелии выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа
6 ноября 2025, 08:46
 
РоссияБугульмаРеспублика Татарстан (Татарстан)СтолотоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
