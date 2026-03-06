https://ria.ru/20260306/montazhnik-2078933483.html
Житель Татарстана выиграл в лотерею 33,3 миллиона рублей
Монтажник из Татарстана выиграл в лотерею более 33,3 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских... РИА Новости, 06.03.2026
россия
бугульма
республика татарстан (татарстан)
столото
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
Житель Татарстана выиграл в лотерею 33,3 миллиона рублей
Монтажник из Татарстана выиграл в лотерею более 33 миллионов рублей