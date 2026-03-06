Рейтинг@Mail.ru
Пасторы совершили молитву в честь Трампа и ВС США в Овальном кабинете - РИА Новости, 06.03.2026
01:35 06.03.2026 (обновлено: 09:30 06.03.2026)
Пасторы совершили молитву в честь Трампа и ВС США в Овальном кабинете
Пасторы совершили молитву в честь Трампа и ВС США в Овальном кабинете - РИА Новости, 06.03.2026
Пасторы совершили молитву в честь Трампа и ВС США в Овальном кабинете
Около двадцати религиозных лидеров со всей Америки собрались в Овальном кабинете, чтобы совершить коллективную молитву о "ниспослании силы" президенту США... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T01:35:00+03:00
2026-03-06T09:30:00+03:00
в мире, сша, иран, америка, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, вооруженные силы сша
В мире, США, Иран, Америка, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Вооруженные силы США
Пасторы совершили молитву в честь Трампа и ВС США в Овальном кабинете

В Белом доме прошла молитва пасторов о ниспослании силы Трампу

© Пресс-служба администрации президента СШАКоллективная молитва о "ниспослании силы" президенту США Дональду Трампу в Белом доме. Кадр видео
Коллективная молитва о ниспослании силы президенту США Дональду Трампу в Белом доме. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Пресс-служба администрации президента США
Коллективная молитва о "ниспослании силы" президенту США Дональду Трампу в Белом доме. Кадр видео
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Около двадцати религиозных лидеров со всей Америки собрались в Овальном кабинете, чтобы совершить коллективную молитву о "ниспослании силы" президенту США Дональду Трампу и защите для всех американских военнослужащих.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Я молюсь о твоей благодати и защите для него (Трампа - ред.). Я молюсь о твоей благодати и защите для наших войск и всех мужчин и женщин, служащих в наших вооруженных силах. Отец, мы просто молим, чтобы ты и дальше давал нашему президенту силу, необходимую для руководства нашей великой нацией, когда мы возвращаемся к состоянию единой нации под Богом", - произнесли духовные лидеры в ходе коллективной молитвы, фрагмент которой был опубликован Белым домом.
Во время молитвы все ее участники держались друг за друга, а также за Трампа, который сидел за своим рабочим столом с закрытыми глазами.
Ранее Трамп подписал указ о создании управления Белого дома по делам веры (White House Faith Office).
Также была учреждена комиссия по вопросам религиозных свобод, целью которой является защита прав верующих и борьба с антихристианской предвзятостью в федеральных ведомствах.
В миреСШАИранАмерикаДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаВооруженные силы США
 
 
