Пасторы совершили молитву в честь Трампа и ВС США в Овальном кабинете

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Около двадцати религиозных лидеров со всей Америки собрались в Овальном кабинете, чтобы совершить коллективную молитву о "ниспослании силы" президенту США Дональду Трампу и защите для всех американских военнослужащих.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

"Я молюсь о твоей благодати и защите для него ( Трампа - ред.). Я молюсь о твоей благодати и защите для наших войск и всех мужчин и женщин, служащих в наших вооруженных силах. Отец, мы просто молим, чтобы ты и дальше давал нашему президенту силу, необходимую для руководства нашей великой нацией, когда мы возвращаемся к состоянию единой нации под Богом", - произнесли духовные лидеры в ходе коллективной молитвы, фрагмент которой был опубликован Белым домом.

Во время молитвы все ее участники держались друг за друга, а также за Трампа, который сидел за своим рабочим столом с закрытыми глазами.

Ранее Трамп подписал указ о создании управления Белого дома по делам веры (White House Faith Office).