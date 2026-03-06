https://ria.ru/20260306/molitva-2078887717.html
Пасторы совершили молитву в честь Трампа и ВС США в Овальном кабинете
Пасторы совершили молитву в честь Трампа и ВС США в Овальном кабинете
Пасторы совершили молитву в честь Трампа и ВС США в Овальном кабинете
Около двадцати религиозных лидеров со всей Америки собрались в Овальном кабинете, чтобы совершить коллективную молитву о "ниспослании силы" президенту США
Пасторы совершили молитву в честь Трампа и ВС США в Овальном кабинете
В Белом доме прошла молитва пасторов о ниспослании силы Трампу
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Около двадцати религиозных лидеров со всей Америки собрались в Овальном кабинете, чтобы совершить коллективную молитву о "ниспослании силы" президенту США Дональду Трампу и защите для всех американских военнослужащих.
"Я молюсь о твоей благодати и защите для него (Трампа
- ред.). Я молюсь о твоей благодати и защите для наших войск и всех мужчин и женщин, служащих в наших вооруженных силах. Отец, мы просто молим, чтобы ты и дальше давал нашему президенту силу, необходимую для руководства нашей великой нацией, когда мы возвращаемся к состоянию единой нации под Богом", - произнесли духовные лидеры в ходе коллективной молитвы, фрагмент которой был опубликован Белым домом.
Во время молитвы все ее участники держались друг за друга, а также за Трампа, который сидел за своим рабочим столом с закрытыми глазами.
Ранее Трамп подписал указ о создании управления Белого дома по делам веры (White House Faith Office).
Также была учреждена комиссия по вопросам религиозных свобод, целью которой является защита прав верующих и борьба с антихристианской предвзятостью в федеральных ведомствах.