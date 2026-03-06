https://ria.ru/20260306/mo-2079125168.html
Над российскими регионами уничтожили восемь украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 20.00 мск сбили восемь украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РИА Новости, 06.03.2026
