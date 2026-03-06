Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Центр" продвинулась в глубину обороны противника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 06.03.2026 (обновлено: 12:28 06.03.2026)
Группировка войск "Центр" продвинулась в глубину обороны противника
Группировка войск "Центр" продвинулась в глубину обороны противника
Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за неделю более 2425 военнослужащих ВСУ, пять танков, 52 боевые... РИА Новости, 06.03.2026
Группировка войск "Центр" продвинулась в глубину обороны противника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за неделю более 2425 военнослужащих ВСУ, пять танков, 52 боевые бронированные машины, 14 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов и горючего, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2425-ти военнослужащих, пять танков, 52 боевые бронированные машины, 83 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов и горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
