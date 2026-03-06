Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рассказал о сроках приостановки продажи билетов на Ближний Восток - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/mintrans-2078986640.html
Минтранс рассказал о сроках приостановки продажи билетов на Ближний Восток
Минтранс рассказал о сроках приостановки продажи билетов на Ближний Восток - РИА Новости, 06.03.2026
Минтранс рассказал о сроках приостановки продажи билетов на Ближний Восток
Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T13:22:00+03:00
2026-03-06T13:22:00+03:00
иран
россия
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d127387f43a0b94e9d73f90bf6a5dc4.jpg
https://ria.ru/20260306/mintrans-2078984975.html
иран
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a02f14ec6627c51093eb96a296d58b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, Россия, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Минтранс рассказал о сроках приостановки продажи билетов на Ближний Восток

Минатранс: приостановка продажи билетов на Ближний Восток действует до 14 марта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта, сообщили в Минтрансе РФ.
"Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта", - говорится в сообщении.
Воздушное пространство шести государств Ближнего Востока остается закрытым, отметили в Минтрансе РФ. К этим странам относятся Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и Кувейт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Минтранс продлил рекомендации приостановить авиасообщение с Израилем
Вчера, 13:13
 
ИранРоссияИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала