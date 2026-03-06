https://ria.ru/20260306/mintrans-2078986640.html
Минтранс рассказал о сроках приостановки продажи билетов на Ближний Восток
Минтранс рассказал о сроках приостановки продажи билетов на Ближний Восток - РИА Новости, 06.03.2026
Минтранс рассказал о сроках приостановки продажи билетов на Ближний Восток
Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 06.03.2026
иран
россия
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
россия
израиль
иран, россия, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, Россия, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Минтранс рассказал о сроках приостановки продажи билетов на Ближний Восток
